Baník blízko záchraně. Dvorník: Ale musím být tvrdší a přísnější. Co Jedlička a Prekop?
Baník doma zakončil sezonu podobným způsobem, jako ji ve Vítkovicích začal. Zaplněným stadionem. Nicméně zatímco v červenci s Legií Varšava bojoval o Evropskou ligu, nyní se výhrou nad Táborskem (3:0) víceméně zachránil v nejvyšší tuzemské soutěži. „Ale utvrdil jsem se v tom, že musím být ještě přísnější, tvrdší a víc dbát na detaily v tréninkovém procesu,“ popisoval kouč Josef Dvorník, jemuž se nelíbila bídná první půle. Tu zachránil Martin Jedlička. Kdo taky jiný... Program baráže o Chance Ligu >>>
Střídající Jiří Boula se v poslední minutě opřel do míče, který brankáři Martinu Pastornickému prošel mezi rukama. Podobně jako o chvíli dřív i pokus Marka Havrana... Dva lacině inkasované góly degradovaly jinak velmi solidní výkon Táborska.
Ale zejména odšpuntovaly oslavy. Pavel Besta, jedna z opor mistrovského Baníku z roku 2004 a někdejší spoluhráč Josefa Dvorníka, kousek pod novináři začal skákat a naplno zpívat chorály s fanoušky.
Výsledek 3:0 už Ostrava v odvetě těžko pustí. „Asi je rozhodnuto...“ uznal trenér Jihočechů Radek Kronďák.
Po třetí trefě se radoval nejen někdejší stoper Besta, ale i další bývalí hráči Slezanů. Denis Granečný, Michal Fukala, Ondřej Šašinka, Radek Slončík, Nemanja Kuzmanovič... Někteří v dresu FCB, jiní alespoň v bílých trikách. Ostatně takový „dress code“ nařídili příznivci.
Erik Prekop, novopečený mistr se Slavií, barvu nedodržel. Dorazil v černém, ale to nebylo podstatné. Hlavně totiž přijel podpořit kamarády, nikdo nechce být podepsaný pod sestupem – a slovenského útočníka by se tenhle škraloup v životopise taky týkal.
Ročník odstartoval na východě republiky, pak přestoupil do Edenu v rámci neuvěřitelně výhodného „dealu“ pro klub z Bazalů. Když ho fanoušci spatřili na hlavní tribuně, okamžitě začali spekulovat, zda se v létě nevrátí.
„Byl tady? Tak to víte víc než já,“ usmál se kouč Dvorník. „Nevím, jestli je to nějaký signál, nebavili jsme se o tom. Jsem rád, že kluci mají vztah k Baníku a jdou se podívat, když mají volno. Erik tady odvedl kus práce, pak se rozhodl jít do Slavie. Tomáš Rigo se byl na nás taky podívat na Slovácku. Přišel do kabiny, všechny objal. To jsou nejlepší příběhy – kluci přijdou, zviditelní se, odejdou, ale vrací se rádi, protože klub pro jejich rozvoj udělal maximum,“ dodal.
To samé platí i pro brankáře Martina Jedličku, byť host z Plzně asi očekával pohodovější jaro. Gólman v první půli chytil tutovky Lukáši Matějkovi a Matouši Varačkovi, Ostrava mohla být regulérně popravena.
Baráž ukáže, kdo zůstane v kádru
Nekompaktní organizace, roztažené hřiště a couvání stoperů Táborsku maximálně vyhovovalo, křídelník James Bello a spol. hrozil nebezpečnými brejky. Však taky zaplněný vítkovický stadion, k němuž pomohly vstupenky za stovku, poprvé pískal v 19. minutě.
V součtu s chybami Pastornického se dá konstatovat, že muži s rukavicemi udělali rozdíl čtyř branek. Nepřekvapilo, že Jedlička byl po duelu kotlem speciálně vyvolán na děkovačku. Region si přeje, ať zůstane, on dle svých slov taky.
Zbývá, aby majitel Václav Brabec uplatnil opci a z Viktorie jej vykoupil. Takový dodatek smlouva ze zimy obsahuje. A téma čím dál víc rezonuje.
„Bavili jsme se o tom, ale mě strašně mrzí, že nejede na mistrovství světa. Takový hráč by tam měl být. Ale nebudu hodnotit nominaci reprezentačních trenérů, k tomu mám daleko. Potvrzuje obrovskou formu celé jaro, je to fakt dobrý gólman se vším všudy. Ale netlačím na majitele, ať ho vykoupí, my máme jasno. On chce zůstat. Když budeme v lize, bude to jednodušší, pak se to musí řešit na úrovni klubů. Jemu i rodině se tady líbí, věřím, že to on na to bude tlačit,“ řekl Dvorník.
Odveta v Táboře v sobotním popoledním vedru bude pravděpodobně jen formalitou. Pak přijde řez v kádru Baníku, možná i v kancelářích. „Jména si ještě nechám pro sebe, nejsme na konci. Věřím, že se udržíme. A až to bude faktum, budeme se bavit o kádru pro příští sezonu. Průběžně už něco řešíme, tyhle zápasy nám hodně ukázaly, s kým počítat, s kým ne a kdo je na hraně,“ uzavřel.