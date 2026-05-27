Artis - Slovácko 1:4. Rozdíl větší než loni a námět pro druhou ligu, řekl Skuhravý
Viděli jste ten rozdíl v rychlosti, dynamice, sehranosti a efektivitě? Druholigista ani tady neměl nárok. Artis investoval za sezonu na druhou ligu rekordní balík peněz, ovšem zjevně špatným směrem. Jakmile se borci Slovácka rozběhali, ukázali ambicióznímu soupeři rozdíl v kvalitě obou soutěží. „Klidný budu až v neděli ve tři hodiny. Nemáme nárok být v nějaké euforii. Jen jdeme tvrdě za svým cílem,“ prohlásil pragmaticky trenér Roman Skuhravý po triumfu 4:1. „Jsme v šoku,“ nezapíral stoper poražených Jan Štěrba.
Hotovo, vyřízeno. Téměř na sto procent. V neděli v Uherském Hradišti by mělo Slovácko s přehledem potvrdit setrvání mezi elitou. Brněnský Artis po poločase vyloženě zašlapalo do trávníku v Srbské ulici, nakonec otočilo skóre z 0:1 na 4:1. „Pak ukázalo kvalitu,“ připustil zkušený obránce Jan Štěrba. „Po přestávce jsme to asi zbytečně chtěli zlomit na svou stranu. Kouše se to těžce, ale zázraky se dějí, zbraně neskládáme,“ dodal odhodlaně před odvetou.
Domácí přitom měli ostrý nástup. Po pravé straně dravě pronikal Issa Fomba, zleva hrozil dlouhými auty uzdravený talent David Hamansenya a uprostřed držel defenzivu favorita na špičkách nejlepší druholigový kanonýr Quadri Adediran. „Byli jsme takticky dobře připravení, včas jsme nabírali nabíhající hráče za obranu,“ uvedl trenér Artisu Roman Nádvorník. „Náročný fotbal jsme vydrželi pětapadesát minut,“ tvrdil.
Druholigista, který má postup jako sezonní cíl, proměnil tlak v první gól. Trefil se po dohraném přímém kopu Pospíšila z hranice šestnáctky po zemi k tyči kapitán Michal Jeřábek, jenž nastoupil ve středu zálohy. Na úkor Radima Breiteho či Daniela Samka. Když balon zapadl za Hečova záda, poslední pamětník časů SK Líšeň v euforii sundal masku, která mu při hře chránila obličej. „Byla chyba, že jsme nedali na 2:0 a dostali hloupý gól do kabiny. Ve druhém poločase jsme najednou začali zmatkovat a něco honit. Asi nám taky docházely síly,“ všiml si Nádvorník.
Skuhravého parta se rozjížděla zvolna, jako by si potřebovala zvyknout na styl hry protivníka a získat jistotu na nepřátelském území. Díky Hečově zákroku ustála šanci Adedirana a udeřila těsně před půlí. Ouandovu ránu gólman Jiří Borek pouze vyrazil před sebe a Argentinec Alan Marinelli trošku krkolomně přeposlal míč do sítě. „Když tohle mužstvo dostane facku, najednou přepne do módu, který reálně umí. Pak už jsme byli lepší,“ shrnul kouč Roman Skuhravý. „První poločas byl špatný. Po inkasovaném gólu jsem nevěřil, že vyhrajeme 4:1,“ přiznal jeho svěřenec Marek Havlík.
Od té doby byli hosté v pohodě. Jakmile Gigli Ndefe zblízka dokončil Ouandovu neproměněnou šanci, nebylo co řešit. Ve druhém poločase úplně ovládli hru, dominovali i před brankou. U posledních dvou gólů byl Havlík, jenž nejprve vykouzlil parádní ránu levačkou z přímého kopu do šibenice a následně připravil trefu Patriku Blahútovi. „Jsem rád za hezké góly, které jsme dali,“ prohlásil trenér vítězů. „Zodpovědnost, kterou půl roku vůči klubu cítím, je strašně vyčerpávající. Na hráče jsem hodně přísný, ale je mi to jedno. Chci, abychom hráli náročný fotbal. Teď nás to odměnilo, protože jsme začali hrát náročně,“ dodal.
Dominance zástupce nejvyšší soutěže byla až zarážející. Ambice Faitovy organizace zůstaly jen na papíře. „Ano. Rozdíl byl obrovský. Větší než loni. Tady i v utkání Táborska na Baníku, které jsem celé sledoval. „Je to námět pro druholigové kluby. Pokud chcete nachystat tým na baráž, musíte ho v sezoně připravit na vyšší intenzitu hry. Ale vím, jak je to těžké,“ zmínil Skuhravý. „Myslím, že jim trošku došly síly. Dohráli jsme to v klidu,“ chválil křídelník Havlík. „Slovácko má nahoře velkou kvalitu a my jsme se možná nechali až moc vyhecovat atmosférou,“ uznal brněnský obránce Štěrba.