Frydrych jako symbol záchrany Baníku, kapitánovi končí smlouva. Zůstane?
Je blbé říci slovo satisfakce, zvlášť v záchranářské době na konci marné sezony. Ale těšit ho to musí. „Je fantastický,“ říká na adresu ostravského stopera Michala Frydrycha jeho trenér Josef Dvroník. Šestatřicetiletý srdcař je symbolem záchrany Baníku, jež bude s nejvyšší pravděpodobností v sobotu na jihu Čech definitivně stvrzena. Možná i z toho důvodu, že současný realizační tým, již čtvrtý v této sezoně, jde s Frydrychem proti názorovému proudu bývalých koučů. Zkušený fotbalista si díky vynikajícím výkonům říká o prodloužení smlouvy, jež končí za měsíc. Program baráže o Chance Ligu >>>
„Nemůže hrát dva zápasy za týden. V jeho věku musíme zátěž rozumně rozkládat. Frýďa zná své tělo, nachystá se zase až na víkend, je s tím v pohodě.“
Podobných vět jste v této sezoně od bývalých trenérů Baníku slyšeli v souvislosti s Michalem Frydychem mraky. Zavedené pořádky změnil až Josef Dvorník.
„Pamatuju si, když se říkalo, že nevydrží dva zápasy po sobě. Nemyslím si. Já mu věřím a zvládne to i v Táborsku,“ míní nekompromisně kouč Ostravy, pod nímž s kapitánskou páskou na ruce odehrál šestatřicetiletý bek stoprocentní minutáž v každém ze šesti nadstavbových zápasů včetně baráže.
Je to přesně odraz Dvorníkovy rétoriky v posledním měsíci. Když je o něčem přesvědčený, řekne to. Upřímně, konkrétně. Tvrdě, ale férově. Klidně zkritizuje Václava Jurečku za ofsajdová postavení, naloží i mladým. Stejně tak pochválí, povzbudí, podrží.
„Když se Frýďa přiváděl, počítalo se, že bude vůdce na hřišti i v kabině. Někdy se to daří víc, jindy méně, ale jemu extrémně sedí systém, který hrajeme. Pomáhá mu, když ví, jak se v některých situacích chovat. Když pak má správnou nabídku, tak to zvládne. Pokud ne, je to pro něj složitější. Nebyl zvyklý se dostávat tolik na míč, ale tento systém ho dostává do vyšší pozice, takže dává góly. Fakt jsem s ním extrémně spokojený,“ popisuje šéf lavičky, který už skládá kádr na novou sezonu.
Frydrych by v něm chybět neměl, ač mu stávající kontrakt vyprší posledního června. Má v sobě nicméně zakotvenu opci, očekává se, že se obě strany domluví na pokračování. Zvlášť nyní, když čtvrtý realizační tým Slezanů v tomto ročníku s ním navzdory pokročilému věku počítá. A pokud s ním náhodou někdo nepočítal v managementu, nadstavbovými výkony a třemi vstřelenými brankami je musel přesvědčit.
Podobně chce Dvorník oživit i Karla Pojezného na druhé straně stoperské trojice. „Chci, aby tento systém vtáhl i jeho. Karel umí defenzivu i ofenzivu, ale musí vyhodnotit, kdy utáhnout přihrávku a dát prudký balon. Frýďa má věk, ale pokud bude dobře trénovat, bude to dobré. Poznal jsem to i na sobě – musíte trénovat ještě víc než v mládí, jinak ustrnete. Pokud se nedostanete do herního vytížení, je to vidět. On však chytil rytmus, zvládá i cestování,“ uzavírá.
Pozor, neznamená to, že FCB neshání posilu do zadní řady. Střední obránce, ne-li dva, jsou jednou z priorit. I proto, že Pablo Ortiz zatím vypadá podobně jako Georgios Kornezos. Tedy příšerně. A budoucnost talentovaného Jiřího Míčka na Bazalech je zase nejistá.