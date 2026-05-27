iSport Fantasy zná nejlepšího Trenéra! Přinášíme kompletní souhrn sezony

První oficiální ročník iSport Fantasy je za námi. Odehrálo se pětatřicet kol, přičemž dva nejlepší Trenéři v hlavní lize nasbírali přes 1 800 bodů. Celkově běžely tři separátní soutěže: kromě hlavní ligy také Druhá Šance a nadstavba. V článku naleznete kompletní souhrn právě skončeného ročníku.

Ideální sestava

Hráči s nejčastější účastí v jedenáctce kola

Hráč

Klub

Počet účastí

Lukáš Haraslín

Sparta Praha

7x

Tomáš Chorý

Slavia Praha

7x

Dávid Krčík

Karviná/Viktoria Plzeň

6x

Ermin Mahmič

Slovan Liberec

6x

Michal Ševčík

Mladá Boleslav

6x

Michal Cupák

Zlín

5x

Vladimír Darida

Hradec Králové

5x

Štěpán Chaloupek

Slavia Praha

5x

Jan Kuchta

Sparta Praha

5x

Lukáš Provod

Slavia Praha

5x

Cheick Souaré

Viktoria Plzeň

5x

Průměrný zisk Trenérů

Kolo

Průměrný zisk

1. kolo

47 bodů

2. kolo

42 bodů

3. kolo

35 bodů

4. kolo

40 bodů

5. kolo

43 bodů

6. kolo

43 bodů

7. kolo

39 bodů

8. kolo

26 bodů

9. kolo

32 bodů

10. kolo

39 bodů

11. kolo

30 bodů

12. kolo

35 bodů

13. kolo

34 bodů

14. kolo

28 bodů

15. kolo

32 bodů

16. kolo

35 bodů

17. kolo

35 bodů

18. kolo

36 bodů

19. kolo

37 bodů

20. kolo

39 bodů

21. kolo

49 bodů

22. kolo

39 bodů

23. kolo

31 bodů

24. kolo

38 bodů

25. kolo

34 bodů

26. kolo

35 bodů

27. kolo

34 bodů

28. kolo

32 bodů

29. kolo

30 bodů

30. kolo

28 bodů

31. kolo

25 bodů

32. kolo

16 bodů

33. kolo

25 bodů

34. kolo

34 bodů

35. kolo

24 bodů

Hlavní liga

Stejně jaké v nultém ročníku iSportFantasy, tak i nyní se na prvních dvou místech hrálo o sportovní zájezd od společnosti Czech Sport Travel v hodnotě 30 000,- Kč, resp. 20 000,- Kč. Oceněno bude prvních sto Trenérů.

Zatímco minulou sezonu první tři místa brali fanoušci Sparty, nyní se mistrem iSport Fantasy stal fanoušek Slavie. Trenér Fingi93 udržel povedenou reputaci Sparťanům, na třetím místě skončil fanoušek Hradce Králové.

  1. La Bestia Negra – 1 817 bodů
  2. PanákZelený – 1 811 bodů
  3. SK Hradec_Králové – 1 777 bodů

Druhá Šance

Pokud jste zažili nepovedený podzim, případně se ho vůbec nezúčastnili, právě pro vás tu byla spuštěna Druhá Šance, která se týkala pouze jarní části sezony. Vítěz Druhé Šance získá televizi od společnosti SENCOR. Odměněno bude prvních 50 manažerů.

  1. FM City – 923 bodů
  2. SK Hradec_Králové – 901 bodů
  3. Drnovice1 – 896 bodů

Nadstavba

Abychom Trenéry motivovali k poctivé práci u svého týmu i během posledních pěti kol, otevřeli jsme separátní ligu také v nadstavbě. Vítězovi bude doručena herní žídle. Odměněno bude prvních 20 Trenérů.

  1. FM City – 314 bodů
  2. Bury United – 290 bodů
  3. 1 město, 1 klub – 286 bodů

Co dál?

Blíží se fotbalové MS, ke kterému ale bohužel skrz práva Fantasy dělat nemůžeme. Deník Sport a web iSport proto chystají alespoň tipovačku k tomuto šampionátu. Ohledně dalšího ročníku iSport Fantasy vás budeme informovat na přelomu června a července.

