iSport Fantasy zná nejlepšího Trenéra! Přinášíme kompletní souhrn sezony
První oficiální ročník iSport Fantasy je za námi. Odehrálo se pětatřicet kol, přičemž dva nejlepší Trenéři v hlavní lize nasbírali přes 1 800 bodů. Celkově běžely tři separátní soutěže: kromě hlavní ligy také Druhá Šance a nadstavba. V článku naleznete kompletní souhrn právě skončeného ročníku.
Ideální sestava
Hráči s nejčastější účastí v jedenáctce kola
Hráč
Klub
Počet účastí
Lukáš Haraslín
Sparta Praha
7x
Tomáš Chorý
Slavia Praha
7x
Dávid Krčík
Karviná/Viktoria Plzeň
6x
Ermin Mahmič
Slovan Liberec
6x
Michal Ševčík
Mladá Boleslav
6x
Michal Cupák
Zlín
5x
Vladimír Darida
Hradec Králové
5x
Štěpán Chaloupek
Slavia Praha
5x
Jan Kuchta
Sparta Praha
5x
Lukáš Provod
Slavia Praha
5x
Cheick Souaré
Viktoria Plzeň
5x
Průměrný zisk Trenérů
Kolo
Průměrný zisk
1. kolo
47 bodů
2. kolo
42 bodů
3. kolo
35 bodů
4. kolo
40 bodů
5. kolo
43 bodů
6. kolo
43 bodů
7. kolo
39 bodů
8. kolo
26 bodů
9. kolo
32 bodů
10. kolo
39 bodů
11. kolo
30 bodů
12. kolo
35 bodů
13. kolo
34 bodů
14. kolo
28 bodů
15. kolo
32 bodů
16. kolo
35 bodů
17. kolo
35 bodů
18. kolo
36 bodů
19. kolo
37 bodů
20. kolo
39 bodů
21. kolo
49 bodů
22. kolo
39 bodů
23. kolo
31 bodů
24. kolo
38 bodů
25. kolo
34 bodů
26. kolo
35 bodů
27. kolo
34 bodů
28. kolo
32 bodů
29. kolo
30 bodů
30. kolo
28 bodů
31. kolo
25 bodů
32. kolo
16 bodů
33. kolo
25 bodů
34. kolo
34 bodů
35. kolo
24 bodů
Stejně jaké v nultém ročníku iSportFantasy, tak i nyní se na prvních dvou místech hrálo o sportovní zájezd od společnosti Czech Sport Travel v hodnotě 30 000,- Kč, resp. 20 000,- Kč. Oceněno bude prvních sto Trenérů.
Zatímco minulou sezonu první tři místa brali fanoušci Sparty, nyní se mistrem iSport Fantasy stal fanoušek Slavie. Trenér Fingi93 udržel povedenou reputaci Sparťanům, na třetím místě skončil fanoušek Hradce Králové.
- La Bestia Negra – 1 817 bodů
- PanákZelený – 1 811 bodů
- SK Hradec_Králové – 1 777 bodů
Druhá Šance
Pokud jste zažili nepovedený podzim, případně se ho vůbec nezúčastnili, právě pro vás tu byla spuštěna Druhá Šance, která se týkala pouze jarní části sezony. Vítěz Druhé Šance získá televizi od společnosti SENCOR. Odměněno bude prvních 50 manažerů.
- FM City – 923 bodů
- SK Hradec_Králové – 901 bodů
- Drnovice1 – 896 bodů
Nadstavba
Abychom Trenéry motivovali k poctivé práci u svého týmu i během posledních pěti kol, otevřeli jsme separátní ligu také v nadstavbě. Vítězovi bude doručena herní žídle. Odměněno bude prvních 20 Trenérů.
- FM City – 314 bodů
- Bury United – 290 bodů
- 1 město, 1 klub – 286 bodů
Co dál?
Blíží se fotbalové MS, ke kterému ale bohužel skrz práva Fantasy dělat nemůžeme. Deník Sport a web iSport proto chystají alespoň tipovačku k tomuto šampionátu. Ohledně dalšího ročníku iSport Fantasy vás budeme informovat na přelomu června a července.