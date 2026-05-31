Majer: V první lize překvapila větší ega a méně vyspělé prostředí. Službička českému fotbalu
Do Chance Ligy přinesl novou energii. Mladý tým na spodku tabulky chtěl soupeře přehrávat kombinačně a jeho zápasy často končily gólovými přestřelkami. Aleš Majer se v Mladé Boleslavi snaží změnit český fotbal. „Čekal jsem o něco vyspělejší fotbalové prostředí. V naší lize je moc faulů a zbytečných soubojů,“ zamyslí se v rozhovoru pro Ligu naruby ohledně věcí, co ho v nejvyšší soutěži překvapily.
Premiérová sezona byla náročná. Defenziva v první polovině ročníku hořela, tým inkasoval s přehledem nejvíc branek v soutěži a v listopadu padl po mizerné sérii na 15. místo. „Odcházel jsem zbitý, vypadali jsme jako pitomci,“ vzpomíná na listopadovou prohru 1:4 s Olomoucí. Spekulovalo se dokonce o tom, jestli by Boleslav neměla sáhnout po jiném kouči s pragmatičtějším přístupem. Co všechno se Majer naučil během první sezony mezi elitou?
Byla těžší, než jste čekal?
„Věděl jsem, že bude složitá. Bavili jsme se o tom se sportovním ředitelem Pepou Jinochem úplně na začátku. Změn v boleslavském kádru bylo hodně, odcházeli dobří hráči (Vasil Kušej, Tomáš Ladra, Marek Suchý, Patrik Vydra, Vojtěch Stránský…), takže obměna byla poměrně velká. Jestli byla těžší, nebo lehčí, se dopředu odhaduje jen těžko, protože nikdy přesně nevíte, co vás čeká. Určitě byla složitá, ale věřím, že z ní můžeme těžit v následující sezoně.“
Před sezonou jste pomýšlel na prostřední skupinu, ideálně zabojovat o první šestku. Jak hodnotíte výsledné 13. místo?
„Z pohledu tabulky to je samozřejmě neúspěch. Hodnocení je ale komplexnější. Možná by někdo jiný dostal z týmu více a posunul ho výše, ale vzhledem k tomu, kolik změn jsme v hráčském kádru absolvovali – a to ještě i během podzimní části – je dobře, že jsme neměli výraznější problémy se samotnou záchranou. Na druhou stranu si vyčítám, že jsme někde nezískali jeden nebo dva body navíc, abychom po základní části skončili na desátém místě.“
Co vás v první lize jakožto prvoligového nováčka nejvíce překvapilo?