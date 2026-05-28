Liga očima fanoušků: Pozor, zdražují permice. Nepatrně! Pád béčka Sparty? Geniální
Trofej pro mistra Chance Ligy předána, sestup vyřešen. Další ročník je téměř za námi, už chybí vyřešit jen baráž. V ní bojuje Baník, který odvrátil přímý pád v posledním kole Skupiny o záchranu výhrou na Dukle, kde fandili Bary, Svěrky, Jankula a další. To byl support! V Ďolíčku řeší „nepatrné“ zdražení permanentek a na Letné ego, které poslalo rezervu do třetí ligy. Projděte si tradiční rubriku deníku Sport a serveru iSport Liga očima fanoušků.
Bohemians Praha 1905
Pozor, zdražují nám permice. Nepatrně?!
Liga je fuč. Kromě ostravské invaze na Julisce se nic zajímavého nedělo. Jsem rád, že se rozhodlo na hřišti. Tři vlastní góly jsou pech a v souvislosti s kolem předchozím měla Dukla fakt kopec neštěstí, ale stýskat se mi nebude. Navíc jeden moudrý muž ve vedení říká, že sestup je jen drobná komplikace. Tak zdar, užívejte! Jestli chcete návod, jak totálně odpálit výbornou sezonu, zavolejte do Jablonce. Máš poháry na dosah ruky jak v lize, tak přes MOL Cup. Ligu totálně zazdíš s vidinou onoho finále proti týmu, o kterém víš, že UEFA jej mezi sebe stejně nepustí. Ještě vedeš 1:0 – a stejně si necháš nasypat trojku. Klobouk dolů! Když jsme u poháru – udělat s Karvinou, vyšetřovanou ohledně korupce, video z čerpací stanice je fakt na medaili.
No a na Bohemce nám nepatrně zvednou cenu permanentek. Nepatrně (slovy klubu) je až 20 % a to mi úplně nepatrné nepřijde. No co, chvilku budeme remcat, pak to stejně zaplatíme a budeme se těšit, až se zase na tribunách potkáme. Tak po pauze… Upravte nadstavbu! Klokani bojují!
Vít Lukeš. 33 let, živnostník
Baník Ostrava
Neúnavný support s Barym, záchrana je blízko!
V minulém komentáři jsem psal o pocitu, že výjezd na Julisku se zařadí k těm legendárním. Skutečnost ale ještě předčila mé očekávání. Pět tisíc chacharů v Praze, včetně legend Baryho, Svěrkyho, Jankula, Kuzmy, bratří Ličků a dalších. Všichni v bílém neúnavným supportem hnali Baník za záchranou. To hlavní se ale odehrávalo na trávníku, kde jsme po trochu nervózním začátku přebírali otěže zápasu a nakonec zaslouženě vyhráli – i přesto, že góly paradoxně stříleli jen hráči Dukly (do vlastní brány). Žádné velké oslavy ale nepřipadaly v úvahu, protože nás hned v úterý čekal první barážový duel s Táborskem. Téměř vyprodaný stadion očekával, že Baník na soupeře vletí a rozhodne už v prvním poločase. I k mému údivu jsme ale mohli být rádi za bezbrankový stav. Druhý poločas byl už mnohem lepší a hlavně díky kapitánovi a střídajícím hráčům jsme si vytvořili i slušný náskok do odvety. Velká gratulace Havrymu k prvnímu gólu! Až se nabízí otázka, proč vlastně nehrál, když nám to na dva útočníky dlouhodobě vůbec nefunguje…
Václav Dohnal. 34 let, projektant
Viktoria Plzeň
Valenta, Spáčil ani Adu nemají úroveň
Poslední zápas sezony byl vzhledem k okolnostem v Edenu naprosto zbytečný. O všem dopředu rozhodnuto, bez diváků na stadionu, zcela bez atmosféry. K tomu ve třiceti stupních a v neděli ve dvě odpoledne. Hrůza! Za oba týmy hrály rezervy, plus dokonce i někteří mladíci z béčka, což jediné dávalo trochu smysl, dát jim čuchnout… Utkání bylo po pár minutách rozhodnuté, dohrávalo se v tréninkovém, skoro až rekreačním módu. Ano, dostali jsme tři góly jak nic… Co na to říct. Akorát mě to utvrdilo v přesvědčení, že Valenta, Spáčil, Adu, Kadlec (ten je ještě v době hájení) prostě nemají úroveň základní jedenáctky, kterou v Plzni potřebujeme. V létě očekávám velkolepé nákupy platných posil, jako se povedli v zimě Krčík, Hrošo a Sojka. Ten ale hrál na Slavii výjimečně taky bídu. Důležitá je další věc – rozhodně neprodávat opory typu Memič, Dweh a podobně. Pak stačí držet růženec, podobně jako náš boss Šádek, a věřit. Další sezona by měla být ještě lepší, jiné ambice než docvaknout pražská „S“ ani mít nemůžeme!“
Jiří Zuda. 41 let, podnikatel v realitách
Slavia Praha
Ofenziva Slavie může vypadat o dost jinak
V posledním zápase sezony se ukázalo, že Slavii svědčí hrát před prázdnými tribunami. Plzeň se nestihla ani pořádně rozkoukat, bylo to 2:0 a zápas byl rozhodnut. Ukázal se opět Mubarak Suleiman – nemůžu si pomoci, tenhle hráč v příštím ročníku musí hrát daleko významnější roli než tu, kterou mu trenéři určili toto jaro. Jen škoda, že po úderu do hlavy musel ještě v první půli střídat.
Trenér pak řekl, že Slavii čeká poměrně velká obměna kádru, a já to jen vítám. Hned v neděli klub přímo na oslavách představil první dvě posily: Kačora a Ayaosiho z Karviné. Kačor vlétl do ligy toto jaro jako kometa, na něj se v přípravě moc těším. Ayaosi už je na českou ligu adaptovaný, takže je na místě věřit, že alespoň z jednoho z nich se vyklube posila úrovně Davida Mosese. Kromě nich se hlasitě mluví o příchodu Šturma ze Sigmy či gólmana Domčaka z Ukrajiny.
Je vidět, že Slavia rozhodně nespí na vavřínech. Ofenziva týmu může vypadat příští sezonu o dost jinak, je fajn, že se fanoušek má opět na co těšit.
Ondřej Kreml. 43 let, vědecký pracovník
Sparta Praha
Je to normální obětovat pro své ego béčko?
Představuji si, že se topí někdo z rodiny, tentokrát sparťanské, a nikdo mu nepřijde na pomoc. V této situaci se dlouhodobě nacházel náš záložní tým. Jeho prvořadým úkolem je výchova mladých hráčů, hrozba sestupu však vyžadovala mimořádné řešení. Tím mělo být povolání některých nevytěžovaných hráčů A-týmu na výpomoc. Nikoliv na poslední zápasy, marodka áčka byla obrovská, ale už dlouho předtím. Část vedení byla pro, pan Rosický proti. Nechali jsme mladé kluky klesnout až na dno. Pro nesmyslný vrtoch muže, za jehož panování bylo nakoupeno množství nepoužitelných hráčů z celého světa. Limity tohoto myšlení se promítly do nekoordinovaných nákupů rádoby posil. Procentuální úspěšnost tipuji tak na 25 % maximálně. Většina nákupů stála stovky milionů, včetně nákladů na léčbu neschopných. B-tým necháme spadnout a budeme nakupovat, aby paradox vyzněl ještě lépe? Postavíme stadion pro dívčí tým a béčko, které jsme tak hloupě nechali spadnout. Viděl někdo něco geniálnějšího? Já ne. Jo a Hradec – dobrý.
Miloš Kolář. 75 let, fotbalový důchodce