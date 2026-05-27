Jak se rodí nová Slavia: dorazil bourák, cíl v Hradci i jasný plán Kinský II.
Práce na vylepšení hráčské kvality jede ve Slavii na plné obrátky. Mistr oznámil příchody karvinských ozdob Pavla Kačora a Emannuela Ayaosiho, stejně tak transfer Danijela Šturma z Olomouce. Zajímavě se rýsuje i situace v brankovišti. „Sešívaní“ touží po hradeckém Adamu Zadražilovi. Informace Sportu se shodují na tom, že hráč by do Edenu rád přestoupil. Co bude s Jindřichem Staňkem? A jaký je plán s Nazarem Domžakem, devatenáctiletým ukrajinským klenotem?
Získat absolutní kvalitu na minimálně dvou postech a zdvojit všechna místa v sestavě tak, aby v případě zranění či nemocí mohl realizační tým vypustit na hřiště srovnatelnou sílu. To je plán Slavie pro letní přestupové období. Po posledním zápase sezony prohlásil Jindřich Trpišovský o sportovním řediteli Přemyslu Kovářovi, že v těchto dnech skoro nespí a pečlivě pracuje na nejrozsáhlejší rekonstrukci týmu za posledních osm let.
Nejde jen o řeči. Velkou snahu dokládá Slavia i skutky. Dva hráče (Ayaosi, Kačor) už má v domečku, slovinský bourák Danijel Šturm se k nim přidal ve středu. K oficiálnímu zveřejnění přestupu za čtyři miliony eur plus milion bonusy (za odehrané soutěžní zápasy a kanadské body) mělo dojít už v pondělí. Hráč se fotil v Edenu, jenže