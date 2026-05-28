Situace kolem N´Guessana se zamotává, zájem nově projevila Plzeň! Ozvala se i Serie A
Situace kolem libereckého stopera Angeho N´Guessana se zase více zamotává, podle informací iSportu projevila po pražských „S“ zájem o dvaadvacetiletého Francouze zájem také Plzeň! Se Slovanem jsou zástupci Viktorie v intenzivním kontaktu, nově se ozval i klub z italské Serie A.
Očekávání, jak se na trhu bude chovat předseda Plzně Adolf Šádek s majitelem a nejbohatším Čechem Michalem Strnadem v zádech, je obrovské. Zatím se v souvislosti s Viktorií řešili afričtí útočníci (blízko má být příchod Baboucarra Faala, na rozdíl od Douglase Owusua), ale tohle by byl ještě úplně jiný kalibr.
Západočeši se totiž podle informací iSportu přidali k zájemcům o Angeho N´Guessana z Liberce, jednoho z nejlepších stoperů uplynulé sezony Chance Ligy. Plzeň kontaktovala Slovan a řešily se už i podmínky potenciálního transferu.
Redakční zdroje se shodují na tom, že Liberec (a zejména majitel Ondřej Kania) si dovede přestup do Plzně představit víc a radši než do Slavie, která se po několikatýdenní odmlce znovu na N´Guessana dotazovala. Vzájemné vztahy nejsou ideální, jak nedávno zaznělo v médiích...
Nicméně záleží na podmínkách. V případě, že by management z Edenu na sever Čech poslal nabídku ve výši šesti milionů eur (cca 146 milionů korun) a k tomu dva až tři hráče (jedním z nich by mohl být Alexandr Bužek, jehož jméno rezonuje) jako součást kompenzace, mohl by Kania a spol. situaci přehodnotit.
O interesu z Prahy se již nějakou dobu ví, Viktoria vstoupila do hry nově. Možná proto, aby s N´Guessanem a Sampsonem Dwehem vytvořila duo připomínající legendární tandem Simon Deli, Michael Ngadeu, který válel v Edenu?
Kdo ví, každopádně by to i s Dávidem Krčíkem, Václavem Jemelkou či Karlem Spáčilem byla ukrutná defenzivní síla. A boss Šádek nejednou ukázal, že umí „S“ šikovně vyfouknout zajímavé fotbalisty na trhu. A ano, jeho cílem pro příští ročník je mistrovský titul.
Čerstvou zprávou je kontakt značky z Podještědí s velkoklubem ze Serie A, v následujících dnech by teda měla dorazit na N´Guessana i nabídka z Itálie.