Ukrajinský import: otevřel se lize nový trh? Penaltové monstrum, říká novinář o posile Slavie
Pro českou ligu v minulých měsících nenápadně vykrystalizoval nový zajímavý trh. Přímo z Ukrajiny začíná přicházet víc a víc hráčů, ty nejaktuálnější příchody jsou Nazar Domčak (Slavia) a Baboucarr Faal (Plzeň, ještě oficiálně nepotvrzený). „Stylem bránění je ukrajinská liga podobná té vaší,“ říká novinář Volodymyr Zverov. Oba hráče, kteří přicházejí z Karpaty Lvov, zná velmi dobře.
Nějakých 73 milionů korun za útočníka Faala, možná ještě vyšší částka za talentovaného gólmana Domčaka. Tuzemské kluby se zkrátka nebojí poslat z hráče z ukrajinské ligy solidní peníze a to rozhodně nejsou všechna jména. V zimě zamířili do Pardubic a Karviné talentovaní stopeři Sljubyk a Skyba, k tomu v Jablonci konečně proráží ukrajinský mládežnický reprezentant Samuel Obinaya. I útočník Prince Adu dorazil před dvěma roky z Kryvbasu.
Každý případ je unikátní, ale dohromady dává určitý obrázek – ukrajinská liga začíná být zajímavým zdrojem. Nejen kvůli velké sázce na rozvoj mladých a domácích hráčů (v soutěži hraje jen 27 % cizinců), ale i stylem hry.
„Faal mi připomíná Prince Adua, na kterého Plzeň ukázala už před dvěma lety. Nyní kupuje kvalitu,“ popisuje novinář Volodymyr Zverov, který má velký přehled o Karpatu Lvov. „Proč? V naší lize opravdu není jednoduché nastřílet