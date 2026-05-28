Artisu se hroutí sen: posily na lavičce, nepoužitelný Beauguel. Postup nejpozději za rok
Marnotratný Artis už si může chystat další miliony na přestavbu kádru. Od doby, co převzal klub miliardář Igor Fait, mu nevyšla ani jedna. Zamyslí se nad tím někdo? Zatím je to mrhání časem a penězi. Fyzicky nabušenější Slovácko posadilo brněnskou organizaci v prvním barážovém duelu ze snového obláčku zpátky na tvrdou zem. „Dá se připravit na to, aby druholigový tým baráž zvládl, ale nemyslím, že to jde za půl roku,“ prohlásil kouč Roman Nádvorník po direktu 1:4.
Po tříbrankové porážce je z nedělní odvety v Uherském Hradišti formalita. Tohle už Skuhravého hoši nepustí. Museli by kondičně odpadnout jako ve druhé půli vstupní partie baráže jejich sok a k tomu si vzít na vlastní trávník ranec plný smůly. Kdo tomu věří? Nikdo, kdo má všech pět pohromadě a viděl středeční realitu v Srbské ulici.
Ani trenér Roman Nádvorník, během jara narychlo a draze vykoupený z Opavy, se podle všeho nestane na konci této sezony spasitelem. Tým, který nestavěl a postavil by ho úplně jinak, držel s třetím nejhorším celkem Chance ligy krok jen poločas. Jasně, první půlhodina byla od Artisu velmi dobrá, až výborná. Baník hraje jednodušší fotbal než Slovácko. Rotace hráčů ve středu a jejich nabírání je složitější. Ale pětapadesát minut jsme to zvládli fantasticky,“ soudil Nádvorník.
Jenže po vyrovnání na 1:1 jeho mužstvo úplně odpadlo, favorit ho po přestávce fyzicky i kombinačně zválcoval. Byť trenér začal hodnocení pozitivně a chválil vstup do utkání, podstatné bylo, co se dělo posléze. Výsledek nelze obelhat a to, že hosté jeho soubor ve finále přejeli, rovněž ne. „Po gólu na 1:2 jsme najednou začali zmatkovat, něco honit. Přitom se hraje na čtyři poločasy. Potřebovali jsme jet do odvety s tím, že je to furt otevřené,“ líčil zklamaně. „Asi nám začaly i docházet síly. Už jsme ho tolik nedostupovali a soupeř se svou kvalitou prosadil. Dal krásný gól ze standardky,“ ocenil přímák Marka Havlíka.
Na paralyzaci autora třetí branky byl vyčleněn kapitán Michal Jeřábek, přirozeným povoláním střední obránce. Přesto dostal přednost před nákladnými akvizicemi Radimem Breitem a Danielem Samkem, kteří se dostali do hry až v závěru. I to svědčí o tom, že tohle není Nádvorníkovo mužstvo. Na soupisce vůbec nebyl zraněný útočník Jean-David Beauguel, další nepovedená „posila“. Druhdy nejlepší ligový střelec v dresu Plzně vlastně investici klubu vůbec nezačal splácet. Koho překvapilo, že se brzy zranil a velký kus sezony promarodil? Tuhle story už z jeho štací v Česka známe….
Pokud se v neděli nestane zázrak a Artis baráž neotočí na svou stranu, dojde v létě k tradiční a drahé rekonstrukci kádru. Tentokrát se bude stavět podle Nádvorníkova návodu, pokud tedy kouč přesvědčil šéfy o tom, že je ten pravý, kdo bývalou skromnou Líšeň za rok vykopne do první ligy. Někdo mohl věřit, že k tomu dojde už letos.
Středa nicméně odhalila, že má brněnský klub číslo dvě na tuzemskou smetánku pořád obrovskou ztrátu. A nikoliv ekonomickou. „Ve druhé lize máte tak těžké zápasy za půl sezonu dva, tři. Asi se to projevuje víc, než by všichni očekávali. Historicky mančaft z první ligy baráž vždycky nějak uhraje,“ zmínil Nádvorník, jenž by měl dostat druhý pokus.
S delším časem na splnění postupového cíle počítat nemůže. „Bavme se na rovinu. Jediným úkolem bude postoupit. Nejjednodušší je tu soutěž vyhrát,“ věděl kouč, jenž půjde s (novým) týmem tvrdě po prvním místě. Byť vzápětí zmínil, že v neděli se svými svěřenci zkusí napodobit pár obratů z nedávné fotbalové historie, je vysoce nepravděpodobné, že se vyspělejší Slovácko nechá o setrvání mezi elitou připravit. „Dá se připravit na to, aby druholigový tým baráž zvládl, ale nemyslím, že to jde za půl roku. Musíte k tomu dostat prostor,“ dodal.
Je načase s metodou „pokus-omyl“ skončit.