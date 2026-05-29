Slovácko bez Daníčka? Loučí se lídr, největší srdcař týmu. A penaltový mistr

Vlastimil Daníček oslavuje vítězství Slovácka nad PlzníZdroj: ČTK / Glück Dalibor
Konec kariéry, který si záložník Vlastimil Daníček (34) naplánoval na nedělní barážové odpoledne, znamená skutečné završení historicky nejúspěšnější éry fotbalového Slovácka s triumfem v MOL Cupu a dvěma čtvrtými místy v Chance Lize. Rodák z nedalekých Napajedel byl (je) největším srdcařem v kádru, jeho duší, motivátorem číslo jedna. Chlapem, co se nikdy nevzdal a vždy bojoval za jedny barvy. Ty modrobílé. Od podzimu už na soupisce nebude. „Největší díky patří mojí rodině za podporu a trpělivost. Jsem hrdý na to, že jsem mohl nosit tento dres,“ prohlásil Daníček. Program baráže o Chance Ligu >>>

V neděli proti Artisu vyběhne na hřiště jako profesionál naposledy, Podle všeho jako člen základní sestavy, stejně jako ve středu v Brně. Bude šéfovat defenzivě, rvát se o záchranu klubu mezi elitou. Po závěrečném hvizdu zamává divákům, jejichž přízeň opakovaně vyzdvihoval a užíval naplno vzájemné propojení při radostných okamžicích.

Regionální patriot Daníček nepobral kila technického talentu, v týmu zdaleka nebyl nejrychlejší, nejobratnější. O to větší měl fotbalové srdce. On byl ten poslední, kdo by vzdal jakýkoliv boj. I ten předem prohraný. Naplno šel do každého souboje, soupeře jeho zákroky bolely.

Fanoušky napříč republikou si získal dovedností a pevnými nervy při penaltách. Synonymem spolehlivosti při exekuci „desítek“ je v lize právě slovácký lídr, jehož čas se ve 353. zápase v nejvyšší české soutěži naplní. Hrál ji jako obránce, záložník a nakonec i útočník. Na všech pozicích pokaždé odvedl maximum možného. Proto byl v týmu léta uznávaný, respektovaný.  

I kvůli zdravotním trablům už nemohl být exemplární bojovník pro tým tak nepostradatelný jako v předchozích sezonách. Ve Slovácku (nikde jinde první ligu nehrál) slavil triumf v MOL Cupu, zahrál si velké zápasy v Konferenční lize. Dokázal zkrátka víc, než by si před lety troufal pomyslet.

„Nikdy by mě nenapadlo, že tady strávím celou kariéru a prožiju tolik zápasů, radosti i těžkých momentů. Že tady najdu kamarády na celý život a že jednou přijde den, kdy se budu loučit,“ vyznal se na klubovém webu v rozlučkovém videu. 

Slovácko bez Daníčka už nikdy nebude jako dřív.

