Střelec Vašulín do Zbrojovky? Nováček posiluje kádr, vyhlédl si i talent ze Sparty

Daniel Vašulín má namířeno Zbrojovky
Michal Koštuřík
Chance Liga
Dost možná to bude největší posila nováčka. Do fotbalové Zbrojovky Brno má nakročeno Daniel Vašulín (27) z Plzně. S jasným úkolem. Měl by vystřílet klubu poklidnou záchranu v Chance Lize, kam se vrací po třech letech. Ambiciózní celek z jihomoravské metropole je při honbě za vysokou „devítkou“ z Plzně usilovný, na seznamu ho má z ofenzivních borců nejvýš. Jde po něm úměrně tomu, jak moc schopného útočníka potřebuje na rychlé etablování mezi elitou. Oficiálně ještě celý transfer oznámen nebyl, ale prý je blízko.

V předchozím druholigovém ročníku, v němž Zbrojovka dominovala, byl jedničkou na hrotu Svědíkovy party čtyřiadvacetiletý Oliver Velich. Podobně urostlý jako Vašulín. Dal sedm gólů, podzim měl o dost lepší než jaro. I tento fakt přinutil vedení jednat a poohlédnout se po dalším forvardovi.

Kouč Martin Svědík si hodně přeje právě plzeňského hroťáka. Má rád vysoké chlapy, silné v soubojích a schopné přesně zakončit. Svéráze Rigina Ciciliu už o patro výš těžko využije a ligou málo prověřený Velich všechno sám nezmůže. Navíc je Vašulín fotbalové dítě výkonného ředitele Jiřího Saboua, jenž ho kdysi přivedl z Chrudimi do Hradce Králové a následně pomohl domluvit jeho výnosný prodej do Plzně.

O gólového útočníka projevily zájem také Pardubice s Hradcem Králové, ovšem východočeští rivalové nejsou o této variantě tak pevně přesvědčené jako Brno. Podobně váhají i některé celky z Polska či Baník Ostrava, který nejprve potřebuje nejvyšší soutěž zachránit v baráži s Táborskem.

Rodák z Hlinska má za sebou rozporuplnou sezonu. V její první polovině válel na hostování za Sigmu Olomouc, nasázel devět branek v patnácti zápasech. Jako nejlepší ligový snajpr se v zimě vrátil do Viktorie Plzeň, tam ovšem paběrkoval. Zasáhl jen do pěti utkání, netrefil se ani jednou. Trenér Martin Hyský s ním do budoucna nepočítá. Podobně jako se středopolařem Tomem Slončíkem. „U nich je vysoká pravděpodobnost, že Plzeň po sezoně opustí,“ potvrdil kouč před pár dny.

Nováček si ukázal také na Lukáše Penxu (21), jenž se po sestupu pražské Dukly do druhé ligy papírově vrátil do Sparty. Líbil by se více klubům, pokukuje po něm třeba Zlín. Ale vypadá to, že talentovaný záložník, jenž působil na podzim v Jablonci, zakotví na jihu Moravy. Stejně jako Vašulín s Jaromírem Zmrhalem (Apollon Limassol).

 

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

