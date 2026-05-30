SESTŘIH: Táborsko - Baník 0:5. Záchrana! Fanoušci vraceli dresy, euforie i z kabiny
Šílená sezona plná nervů a obav je z pohledu Baníku u konce. Ve finále pozitivního. Ostravský celek suverénně zvládl baráž o udržení v Chance Lize s Táborskem. Kvalita obou soupeřů se projevila i v odvetě na jihu Čech, kam jel favorit po domácí výhře 3:0 v naprostém klidu. V sobotu odpoledne zvítězil 5:0 a užíval si poslední duel jinak bláznivého ročníku. Zvládl i drobné problémy. Dvojí vynucené střídání hned zkraje zápasu, fanoušci zase udrželi nervy a vyvarovali se (až na používání pyra) větších problémů. Hráčům dokonce vrátili dresy, které tým odevzdal po nadstavbové ztrátě na Slovácku (1:2). Program baráže o Chance Ligu >>>
Baník zůstane prvoligový, po sobotním odpoledni už je to jasné. Tradiční značka se zachraňovala na poslední chvíli. V Táboře před plným stadionem znovu potvrdila lepší formu ze závěru sezony a slavila exhibiční výhru 5:0. Předvedl mnohem vyšší kvalitu, než druholigový vyzyvatel – tomu odpovídá celkové drtivé skóre ze dvou zápasů 8:0.
V prvních minutách museli kvůli zdravotním problémům střídat Abdallah Gning i Vlasij Sinjavskij, Baník ale jel podle plánu. V první půli skórovali Karel Pojezný a střídající Vít Škrkoň a definitivně uklidnili jasného favorita. Ani nevadilo, že Václav Jurečka typicky zahazoval obrovské šance. Ve druhé půli ještě skóre navýšili střídající Marek Havran a Daniel Holzer, na konečných 5:0 pečetil výsledek druhou brankou v zápase Škrkoň.
„Byl jsem překvapený, že jsem naskočil tak brzy. Ani jsem se pořádně nerozcvičil, ale jsem rád za šanci,“ zmínil mladý forvard po povedeném představení. „Nevěděl jsem, jestli jsem ten gól dal já, ale prý ano. Moc jsem se nedotkl, tak uvidíme. Druhý gól byl výborný centr od Beweneho, padlo to tam se štěstím. Jsem rád. Bohužel musím platit, asi na mě nastoupí kapitán Michal Frydrych,“ smál se ostravský střelec.
Povedený výjezd Baníkovců
Výjezd na jih Čech si užilo i přibližně 350 Baníkovců, kteří se vešli na maličký rozestavěný stadion (kapacita 1 200 diváků). V první půli pouštěli pyro, což odsoudil přímo hlasatel utkání, který je svými výroky proti jejich chování lehce popichoval. Ostravští fans se ale vyprovokovat nenechali, nakonec si užívali povedený výjezd.
Po utkání proběhla dlouhá děkovačka. Všichni z klubu včetně přítomných fanoušků si zhluboka vydechli. Konec dobrý, všechno dobré? Fanoušci dokonce hráčům vrátili dresy, které tým odevzdal po zpackaném zápasu ve skupině udržení na hřišti Slovácka.
Mužstvo se s příznivci, kteří vážili dlouhou cestu na jih Čech, po úspěšně zvládnuté baráži vyfotilo, sepjatost klubu s oddanými příznivci zůstala i v těžkých časech obrovská. „Je to tam, p..o,“ znělo po utkání s ostravské kabiny, nž se spustila klasická děkovačka.
„Dnes budu chválit, zvládli jsme to výborně i přes komplikace se zraněními. Hráči podali vynikající výkon, hráli jsme, co jsme chtěli. Měli jsme to ve své režii. Kromě prvního poločasu doma jsme byli lepší,“ hodnotil poslední zápas sezony do kamer stanice Oneplay Sport ostravský trenér Josef Dvorník.
„Teď bude krátký čas na psychický odpočinek a od pondělí už budeme skládat kádr na příští sezonu. Práce, práce, práce. Fanoušci říkali, že hráčům vrací dresy. Jsme rádi, že přijeli a fandili devadesát minut. To je nejvíc,“ vyzdvihl Dvorník příznivce Baníku.
Hrozbu sestupu tradiční značka na poslední chvíli odvrátila, celkově ale musí brát sezonu jako hrubě nepovedenou. Tým se stabilizoval až v úplném kritickém závěru pod Dvorníkem, v pořadí už čtvrtým koučem Baníku v sezoně.
V Ostravě ale nesmí zapomenout na fakt, že nebýt baráže, klub sestupoval přímo. Klinickou smrt přežila i v předposledním kole, kde Dukle stačilo vyhrát a Baník dostala pod sebe. Nejen trenér z Julisky Pavel Šustr řešil výkon sudího Ondřeje Berky, kterého nakonec podržela komise rozhodčích.