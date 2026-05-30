Dvorník o změnách: Chceme srdce Baníku. Triko jako podpora nemocného Mikloška
Základní úkol udržet Baník v Chance Lize tým pod jeho vedením zvládl. Josef Dvorník na lavičce ostravského celku ustál těžkou zkoušku, v baráži zválcoval Táborsko v konečném součtu 8:0. Okamžitě po úspěšné záchraně už musí se sportovním úsekem plánovat, jak ostravskou značku postrčit zpět do vyšších pater. Po odvetě na jihu Čech přišel na tiskovou konferenci v triku s podobiznou sportovního ředitele Baníku Luďka Mikloška, který bojuje se zákeřnou nemocí. „Chceme mu poděkovat,“ vykládal po sobotním utkání, kde nastínil i možné letní změny v klubu. Program baráže o Chance Ligu >>>
Pochválíte tým za záchranu první ligy?
„Do zápasu jsme šli s cílem vstřelit branku v prvním poločase. Ve vývoji utkání se potvrdilo, že když jsme dali branku, byli jsme pak na hřišti dominantní. Zcela zaslouženě jsme si v dvojzápase došli pro záchranu. Z naší strany to bylo velmi dobré, dostávali jsme se do zakončení. Musím říct, že trenér Kronďák odvádí v Táborsku velmi dobrou práci. Respekt, kam až to dotáhli, především první poločas v Ostravě hráli velmi dobře, pak už nebyli tak precizní. My zaslouženě zůstáváme v první lize.“
Ulevilo se vám?
„Určitě. Asi každý se na to bude dívat z pohledu, že Baník měl zůstat v lize. Lidé si asi nedokáží představit, jaký tlak je tady na realizační tým i hráče. Nechci se jich v kritických situacích úplně zastávat, ale úleva to stoprocentně je. Musím si teď některé věci vyhodnotit, co fungovalo a co ne. Delší úsek z minulosti i ten kratší, co jsem u týmu já. Výkony zatím určitě nejsou takové, aby nám to v těžkých zápasech stačilo.“
Oceňujete věrné fanoušky?
„Že hráčům vrací dresy (ze zápasu na Slovácku), to kvituji, je to dobře. Ale svůj názor už jsem na to řekl, nechci se k tomu úplně vracet, k tomu se musí postavit celý tým. Fanoušci nás v sezoně podporovali v obrovském počtu. Minulý zápas s Táborskem přišlo v Ostravě nějakých třináct tisíc lidí, to se jinde na baráž nestává. Je to obrovská podpora, za kterou děkujeme. Další věci bývají někdy pozitivní, někdy negativnější, to k tomu asi patří. Nejde projít sezonu, jakou máme za sebou, bez nějakých negativních emocí.“
Zůstane v Baníku Martin Jedlička, který přišel z Plzně na hostování s opcí?
„Co jsem s ním mluvil, má zájem v Baníku pokračovat, to je zásadní. Teď je to na vedení klubu, já do toho úplně nezasáhnu. Přeji si ho mít v kádru, snad to tak dopadne. Složení naší brankářské trojice je dobré, vzájemně se respektují a fungují společně dobře.“
Budete dávat prostor mladíkům, které znáte z ostravského béčka?
„Kádr projde proměnou, čekali jsme na štempl, zda budeme na Baníku hrát první ligu, ten teď máme. Nějaká jednání jsme zahájili, se sportovním úsekem se o tom bavíme, jak mužstvo posílit. Někteří hráči z béčka přijdou minimálně na přípravu. Budu se dívat i na parametry jiných hráčů. Nemůže to být tak, že teď B tým začne hrát první ligu, tam jsou zápasy jiné, než jaké jsme zvládali na konci sezony. Chceme do týmu dostat víc soubojovosti, fyzického nasazení, to je pro nás zásadní, abychom mohli pracovat na zlepšení.“
Bude pokračovat Srdjan Plavšič?
„Vstoupil do posledních zápasů dobře, i když dneska některé věci přehrával a neměl potřebnou kvalitu ve finální přihrávce. Zohlednili jsme to při poločasovém střídání – dvakrát jsme reagovali kvůli zranění v prvním poločase, tak jsme šli do změny o přestávce, abychom neztratili okno pro střídání. Srdjan se má vracet do Rákowa (Polsko), pak se bude řešit, zda bude varianta, aby se vrátil zpátky k nám. Chci si zanalyzovat i některé věci, co se děly třeba měsíc a víc dozadu. Když má Srdjan v sobě správné nastavení, drží způsob, jakým hraje, pak má váhu ho tady mít. Vstupují do toho i finanční věci, musí se to sejít, aby to pro obě strany mělo význam. Ale Baník nestojí na Plavšičovi, trenérovi nebo jiných hráčích. Musíme tady všichni začít kvalitně pracovat.“
Počítáte s Ondřejem Kričfalušim?
„Uděláme všechno, aby zůstal, ale je to o jeho nastavení. Má takové podmínky, že mu smlouva za určitých okolností umožňuje odchod (výstupní klauzule 5 milionů eur). Pokud ji někdo uplatní a on s tím bude OK, že chce odejít jinam… Pro trenéra je nejvíc, když projeví touhu hrát za Baník, pak s ním budu počítat.“
Proč jste po udržení v soutěži na sebe oblékli trika s podobiznou Luďka Mikloška, sportovního ředitele Baníku?
„Po zápase si Filip Kubala vzal slovo v kabině. Všichni chceme Luďkovi poděkovat, víme v jaké je situaci (bojuje se závažnou nemocí). Není to pro něj jednoduché. Zdravotní stav snáší lépe, když se vyhrává a byli jsme na třetím místě, jako před rokem. Teď to tak nebylo, pro něj hlavně to byla extra těžká sezona. Všichni si važme zdraví, bohužel u něj jsou tam nějaké problémy. Přejeme si, aby to dál zvládal co nejlépe. Pomáhá si tím, že je mezi námi ve sportovním prostředí. Příští sezonu mu chceme dát více výher, aby na stadion chodil v lepší náladě. Proto taková podpora.“
Kam chcete vrátit Baník?
„Historicky patří do první šestky, tam by měl být. Ale nechci dělat soudy pár minut po baráži, aby mi pak někdo vyčítal, co řeknu, to určitě ne. Vyhodnotíme si sílu kádru, celkově se chceme pohybovat v horní polovině tabulky. Plánujeme do kádru zapracovat ještě víc mladých hráčů, mají na to. Srdce Baníku by mělo být z domácích hráčů a z akademie. Také ti, co jsou tady delší dobu. Tím směrem se chceme vydat. Nastanou i příchody hráčů z jiných klubů, ale tam půjdeme jednoznačně po kvalitě. Nebudeme hledat hráče, kteří budou na hraně pro béčko a áčko.“