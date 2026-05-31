Slovácko - Artis 3:0. Jasná záležitost! Domácí slaví záchranu, Daníček se loučil
Fotbalisté Slovácka slaví záchranu v nejvyšší soutěži. Svěřenci kouče Romana Skuhravého si v baráži jasně poradili s Artisem Brno a po úvodní výhře 4:1 zvítězili i v domácí odvetě tentokrát 3:0. O osudu utkání bylo rozhodnuto už v první půlhodině, během níž se prosadili Kostadinov, Trávník a Suchan. Zápas ozvláštnilo také loučení domácího Vlastimila Daníčka s aktivní kariérou. Legendě Slovácka vytvořily v devatenácté minutě oba týmy špalír při emotivní rozlučce. Slovácko si dnešní výhrou zajistilo udržení v nejvyšší soutěži, poté co napodobilo Baník Ostrava a jasně ovládlo barážový dvojzápas. Druholigový celek tak ani letos na postup v baráži nedosáhl.
