Slovácko - Artis 3:0. Loučení zraněného Daníčka. Nechci to nikdy zažít, ulevil si Skuhravý
Když se po čtvrthodině zranil a musel požádat o vystřídání, měl slzy v očích. Poslední zápas Vlastimila Daníčka ve vrcholovém fotbale byl plný emocí. Stejně jako celá jeho kariéra. Ve chvíli, kdy obránce Slovácka v odvetě baráže s Artisem (3:0) nuceně kráčel ze hřiště, diváci mu aplaudovali a hráči obou týmů vytvořili špalír. Legenda klubu si se všemi plácla, objala se s členy realizačního týmu a těšila se ze záchrany „jeho“ klubu mezi elitou. „Cítím obrovskou únavu,“ ulevil si kouč Roman Skuhravý po triumfech 4:1 a 3:0. S týmem by měl jít těžkou cestou dál. Jedná se o nové smlouvě, překážkou jsou zatím představy o její délce.
V nejvyšší soutěži odehrál Vlastimil Daníček 352 utkání a dal 39 gólů. Víc nepřidá. Dobrovolně se rozhodl, že ve čtyřiatřiceti letech opustí scénu. S výjimkou dávného ročního hostování v Karviné nehrál jinde než v Uherském Hradišti.
Za ta léta se stal symbolem klubové oddanosti, synonymem pro nezdolného bojovníka a hlavního motivátora. Končí vítěznou baráží (4:1, 3:0). „Bylo to životně důležité. Kdyby Slovácko sestoupilo, nevím, jak by to s klubem dopadlo. Už to nechci nikdy zažít,“ shrnul trenér vítězů Roman Skuhravý, jenž žádá jen roční kontrakt. Vedení si přeje dlouhodobější spolupráci. „Pokud budu já trenérem Slovácka, Vlasta bude v mém realizačním týmu. Má předpoklady lídra,“ řekl k Daníčkovi.
Slovácko adepta na postup z druhé ligy fotbalově zničilo. V obou particích. Zejména nedělní duel byl naprosto jednostranný. Hosté podali slaboučký výkon. Kupili laciné chyby, celý zápas lehce odevzdali. Slovácko si s chutí zakombinovalo a zastřílelo. Sázelo krásné góly, všechny z vápna, po narážečkách. Na konci akcí byli Jan Suchan, Michal Trávník a Tihomir Kostadinov.
Na tribuně to sledovali zranění mazáci soupeře Jan Navrátil s Radimem Breitem, zimní akvizice, které k postupu nepomohly. Společnost jim dělal Tomáš Janotka, bývalý kouč z Olomouce či útočník Lukáš Juliš. Na lukrativní štaci do Brna nicméně nemíří. „Pokračuju,“ informoval stávající trenér Roman Nádvorník, jenž převzal špatně sestavený tým v průběhu jara.
Zvedl ho na třetí příčku, ale úspěch v rozhodujícím momentu nezařídil ani on. „Mužstvo bych postavil jinak,“ přiznal. V létě proběhne další výraznější obměna kádru, zmizí z něj primárně starší a pomalejší typy. „Víte, že chci hrát ofenzivní fotbal a k tomu potřebujeme hráče víc do moderního fotbalu,“ nastínil kouč. „Nůžky mezi soutěžemi jsou hodně otevřené, přes baráž je skoro nemožné prokousat se do první ligy,“ uvedl záložník Martin Pospíšil, kapitán Artisu. „Čekám v létě větší změny, obměňuje se to každý půlrok. Ale byla by hloupost všechno překopat. Chce to mít kostru a na ni nabalovat další hráče,“ dodal.