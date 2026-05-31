Jankulovski o Baníku: Katastrofální sezona, spousta věcí se musí změnit. Kádr je na TOP 6
Dříve pracoval v Baníku jako sportovní ředitel, nyní plní funkci předsedy dozorčí rady. Marek Jankulovski proto vypjatý závěr sezony fotbalové Chance Ligy bedlivě sledoval a prožíval. Nakonec si mohl oddechnout, po jasných barážových výhrách 3:0 a 5:0 nad Táborskem se Slezané v nejvyšší soutěži udrželi. „Je to samozřejmě pozitivní, ale musíme si přiznat, že sezona to byla katastrofální. Od zítřka je třeba myslet na novou a hodně věcí změnit,“ má jasno vítěz Ligy mistrů s AC Milán. Program baráže o Chance Ligu >>>
Co konkrétně se musí změnit?
„Spousta věcí, nejen na hřišti. Baník se na to musí celkově dívat jinak. Viděli jsme, že jakmile prodáte tři nejlepší hráče, může se stát to, co se stalo. Navíc když hráči, kteří přijdou, nejsou ještě tolik kvalitní. Celkově mám za to, že Baník kvalitní kádr má, jenže kluci nebyli nastavení v hlavách. Když tam měli dát srdíčko, letos ho moc neměli.“
Bál jste se o Baník před posledními zápasy nadstavby se Zlínem a na Dukle?
„Bál. Osobně jsem byl na utkání se Zlínem, což už byla klinická smrt, protože jsme to neměli ve svých rukou. I zápas na Dukle byl těžký, přestože výsledek může vypadat jednoznačně. Jsem rád, že poslední čtyři utkání jsme zvládli a v lize jsme dál. Za měsíc nebo za dva se začíná od nuly, což je ve fotbale výhoda.“
Čemu přičítáte, že se to s Baníkem celou sezonu takhle vezlo, přestože v zimě přišly zvučné posily?
„To, že posily přijdou, ještě neznamená, že si to uhrajete. Ostravské publikum je náročné. Kluci jako Planka, Kričfaluši, Havran nebo Pira budou super fotbalisté, ale nejsou zvyklí hrát o taková místa jako teď. Ukázalo se, že to bylo hodně o hlavách. Třeba Boulis (Jiří Boula) je zkušený hráč, ale sezona se mu nepovedla. Daleko víc jsem čekal od Jurečky, který měl zkušenosti. Prostě když se hraje o záchranu, všechno jde stranou, nohy jsou těžké a pokud tam není hlava, dopadne to tak, jak to dopadlo.“
Baráž? Tohle jsem nečekal
Sezonu nakonec zachránil Josef Dvorník. Souhlasíte, že tah s ním vyšel?
„Víte, jak to je, když to vyjde, vždycky se to hodnotí dobře. Pepa Dvorník to vzal v klinické smrti. Dala se mu šance, na kterou pravděpodobně čekal už dříve a ukázal, že je profík. Nakonec to zachránil, takže je potřeba jemu a celému týmu poděkovat.“
Překvapilo vás, jak jednoznačná byla baráž? Čekal jste až takový rozdíl mezi první a druhou ligou?
„Musím říct, že tohle jsem nečekal. Druhou ligu sice tolik nesleduju, ale měl jsem informace, že Artis, Táborsko a Zbrojovka hrávají nejlepší fotbal. Čekal jsem i vyrovnanější utkání, ale pak jsem viděl rozhovor trenéra Skuhravého, ve kterém říkal, že rozdíl je ještě větší, než byl.“
Na jakých příčkách čekáte Baník v příští sezoně?
„Určitě nahoře. Je to fotbal a taková sezona se může stát. Teď je důležité záchranu oslavit a poté zavřít oponu. Baník má dneska stoprocentně tým na první šestku, ale musí se všechno sejít. Je tady silný majitel, takže očekávám, že stejně jako v posledních letech budeme bojovat o poháry.“
V září se zúčastníte rozlučky Milana Baroše. Čekáte ji podobně velkou jako kdysi na Bazalech, když jste se s kariérou loučil vy?
„Samozřejmě, bude to velké. Mám k Barymu velký respekt a hodně se na to těším. Pro mě je Bary v celé Ostravě a Moravskoslezském kraji historicky číslem jedna. Přeju mu, aby to bylo skvělé, a těším se, že si to všichni užijeme.“