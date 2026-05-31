Co dál v Baníku: změny ve vedení, Kričfaluši do Itálie? Kádr čeká velký průvan

SESTŘIH: Táborsko – Baník 0:5. Ostrava si exhibicí zajistila prvoligovou záchranu
Ondřej Kričfaluši v akci proti Táborsku
Oslava fotbalistů Baníku s fanoušky
Marek Havran slaví svůj gól
Jonáš Bartoš, Michal Kvasnica
Chance Liga
Sobotní odveta baráže o Chance Ligu v Táboře (5:0) ukončila fotbalistům Baníku sezonu. Úspěšně, nicméně v Ostravě zažili rok plný zklamání. Příslušník české špičky se strachoval o záchranu, v jednu chvíli udržení soutěže ani neměl ve svých rukách. Nervózní byli i tři předchozí trenéři (Pavel Hapal, Tomáš Galásek a Ondřej Smetana), nikdo nechtěl býl pod sestupem podepsaný. Logicky se tedy uvnitř slavné značky chystají změny. Informace webu iSport nastiňují scénář toho, co se v klubu může dít.

První věc je jistá. Baník udrží Martina Jedličku (28). Gólman patřící do širšího kádru reprezentace (nominace na MS ho nakonec minula) přišel v zimě na hostování s opcí z Plzně, kde ztratil pozici prvního gólmana. Angažmá v Ostravě mu ale extrémně sedlo.

Klubu během složitého jara velmi pomohl a projevil zájem ve Slezsku pokračovat. Baník se rozhodl uplatnit opci a ještě v sobotu večer, v rámci „oslav“ udržení v Chance Lize, oznámil, že zkušený brankář přichází na trvalý přestup a podepsal smlouvu do léta 2029. Uplatnění opce mělo stát milion eur (přes 24 milionů korun).

Trenér Josef Dvorník na tiskové konferenci v Táboře připustil, že v týmu proběhnou další změny, které řeší se sportovním úsekem.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

