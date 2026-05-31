Daníček vysvětlil konec. Z těla jsem vyždímal maximum, řekl lídr Slovácka. Bude z něj kouč?
Během rozhovoru se musel na chvíli odmlčet. Zaleskly se mu oči. Opět. Vlastimila Daníčka (34) přemohlo po posledním zápase kariéry dojetí. „Brečel jsem celou nadstavbu po každém našem gólu. Proto jsem ani nechodil za klukama. Aby to neviděli,“ přiznal univerzální bojovník ze Slovácka po vítězné baráži s Artisem Brno (4:1, 3:0). Při rozlučce mu tleskali diváci, spoluhráči, protihráči, členové realizačních týmů i novináři. Co bude dál? Při startu letní přípravy bude pravděpodobně zase u toho, teď už jako jeden z asistentů hlavního trenéra Romana Skuhravého.
Tak jaký byl „last dance“ Vlastimila Daníčka?
„Strašně rychle mi to uteklo…Nebylo plánované, že půjdu po gólu dolů, i když to tak vypadalo. Ale můj stav nebyl takový, abych pokračoval. Myslím, že mi při rozcvičce prdnul sval. Na 99,9 procent. Už jsem to párkrát zažil. Ale já jsem do toho zápasu musel jít, i kdyby mi měla noha upadnout. Když to ještě bylo 0:0, oni už chystali Kosťu (Martina Koscelníka). Můžu děkovat pánubohu, že jsme ještě před střídáním dali na 1:0 a mohl jsem s klukama oslavit gól. Pak jsem si to jenom užíval na střídačce. Chtěl jsem poslední zápas vyhrát, zazpívat si s fanoušky. To se povedlo. Nesmírně jsem to prožíval. Je to za mnou, no.“
Gólovou akci Tihomira Kostadinova jste rozjel výbornou „průnikovkou“ na Patrika Blahúta.
„Já už si to nepamatuju.“ (úsměv)
Co znamená zranění pro další dny a týdny?
„Budu mít výmluvu pro manželku na dovolenou, že nebudu moci běhat za dětmi. Třeba až za tři, čtyři týdny. Já už vím, jak se mám se svalem chovat. Moje profesionální kariéra skončila, takže je čas se kompletně uzdravit.“
Proč jste vlastně skončil?
„Je to stoprocentně moje rozhodnutí. Poslechl jsem svoje tělo. Dva roky se trápím zdravotně, nebylo to úplně dobré. Poslední kapka pro mě bylo první kolo s Baníkem, kdy jsem si poranil zaďák, měl jsem v noze dva centimetry díru. Měl jsem čas si v hlavě poskládat myšlenky. Svému tělu můžu děkovat, vyždímal jsem z něho úplné maximum. Nechci ho dál trápit. Cítím, že je to správné rozhodnutí. Beru to s pokorou.“
Kdo vám říkal, ať neblázníte a pokračujete v kariéře?
„Všichni…Ale marně. Probíral jsem to se Šumim (sportovním manažerem klubu Veličem Šumulikoskim) a trenérem. Řekl jsem jim někdy v březnu nebo v dubnu, že po sezoně končím. I doma, když jsem to oznámil, se mě asi desetkrát zeptali, jestli jsem si jistý.“
A jste?
„Stoprocentně. Jsem s tím naprosto smířený. Takhle to má být. Kdyby první zápas baráže dopadl hůř, nejspíš bychom to oznámili až po tom druhém. Bylo mojí obrovskou motivací to zvládnout, ať lidi pochopí moje emoce v zápase a můžu se takto rozloučit. Je to jednou za život.“
Trenér Roman Skuhravý si přeje, ať je z vás od léta jeho asistent. Přijal byste tuto nabídku?
„Když to půjde, stoprocentně jo. O mé budoucnosti jsme se bavili. Teď odfrkneme, je dovolená. Po ní se to bude řešit. Od trenéra nabídka přišla.“
V kariéře jste toho dokázal asi víc, než jste jako mladý kluk doufal, že?
„S taťkou jsme si kdysi řekli, že budu hrát ve Slovácku první ligu. To byla moje největší motivace. Nikdy jsem nebyl jednou nohou pryč z klubu. Jsem rád, že jsem to tady začal i zakončil. Bez lidí kolem bych to nikdy nedokázal. Nechtěl jsem mít ve svém životopise sestup. Je to pro mě obrovská úleva. Rodina to se mnou měla těžké, nedokázal jsem úplně přepnout a nechat fotbal před dveřmi. Tahal jsem ho i domů. Manželce i dětem také patří obrovský dík.“