Skuhravý o Slovácku: Chci roční smlouvu, klub dlouhodobou. Musíme složit hladovější tým
Splnil náročný úkol. Zachránil Slovácko mezi elitou a ještě vtiskl týmu atraktivní herní háv. Ale co dál? Trenér Roman Skuhravý (50) žádá po vedení záruky, že se klub bude rozvíjet a ne stagnovat. Proto preferuje roční dohodu o spolupráci, nikoliv dlouhodobý kontrakt. Zároveň dojde po úspěšné baráži s Artisem k obměně kádru.
Odveta s Artisem proběhla hladce, co?
„Přesně jsme věděli, jakým způsobem si potřebujeme soupeře otevírat a jak dojít ke kýženému cíli, který jsme měli před sebou po celých sedm měsíců, co jsem s mužstvem. V prvním poločase se nám to podařilo velice dobře i proti hlubokému bloku. Zachránili jsme ligu, což byl těžký úkol. Ne vždycky to bylo jednoduché, to vím nejlépe já. Cítím obrovskou únavu. Nic jiného. Jsem rád, že to takto dopadlo.“
Co hrozilo v případě neúspěchu?
„Kdyby Slovácko sestoupilo, nevím, jak by to s ním dopadlo. Bylo to životně důležité. Fanouškům, hráčům, uklízečkám, všem patří velké poděkování. Doufám, že je to obrovské memento. Aspoň pro mě. Už to nechci nikdy zažít. Ale to si mě asi budou muset vybírat kluby, abych se nedostával do takových situací.“
Ulevilo se vám?
„Tahle situace mě naučila hrozně moc. Věděl jsem, že pokud mají v Čechách zase znát moje jméno, musíme ligu zachránit. Bez hráčů je ale jakýkoliv trenér nic. Musíme poskládat daleko hladovější a konkurenceschopnější mužstvo. Věřím, že základ, který jsme letos položili, se nám příští rok vrátí. Jednáme o smlouvě. Já mám jasné požadavky, že chci vidět u Slovácka ambice. Je to moje jednoznačná podmínka. Můžeme se domluvit za hodinu. Ale oni chtějí dlouhodobý kontrakt a já jenom roční. Během toho roku chci vidět, jak Slovácko bude přemýšlet a jaké kroky bude dělat. To je jediný problém.“
Chceme jednoznačně omladit
Byl jste u posledního zápasu místního srdcaře Vlastimila Daníčka. Jak na vás jako hráč zapůsobil?
„Měli jsme s Vlastou strašně moc debat. Ukázal mi, že může být dobrý trenér. Myslím, že na to přišel i sám. Pokud já budu trenérem Slovácka, Vlasta bude v mém realizačním týmu. Lídrovská role se nedá naučit. Buď ji v sobě máte, anebo ne. Je to jeden z velkých předpokladů, abyste mohl dělat trenéra.“
Jak bude vypadat obměna kádru?
„Dva měsíce řešíme hráče. Teď jde o to zrealizovat to. Chceme jednoznačně omladit a přivést hráče, kteří zapadnou do způsobu hry. Vím přesně, koho chci udržet a koho v kádru nechci. Ale konkrétní dneska nebudu. To, co jste za tři čtvrtě roku viděli, je 40 procent toho, co chci, abyste viděli příští rok.“
Po vítězné odvetě jste šel přímo do kotle za fanoušky. Přitom jste se oslavám s publikem dosud vyhýbal. Proč ta změna?
„Je to poděkování za celou sezonu. Já nechci hráčům vzít to jejich. Nechci být vidět. Chci, aby za mě mluvila práce. Fanoušci vědí moc dobře, že si jich vážím. Jednou za rok za nimi z úcty zajdu. Je mi jedno, jak o mně vy novináři píšete. Už jsem zažil v životě všechno. Už mě nic nepřekvapí a nic to se mnou neudělá. Moje zrcadlo je jenom jedno, a to je nejdůležitější.“
Nečekal jste od Artisu větší odpor?
„Letos se dostaly do baráže dva týmy (ještě Baník), které umí kontrolovat hru. Nebyly tam celky, které hrají stejným způsobem jako druholigová mužstva. Proto byl rozdíl tak obrovský. K Artisu řeknu jen jednu věc. Ten projekt sleduju, asi jim i držím palce. Ale budou to mít strašně těžké. V Podbrezové se taky dělal a dělá fotbal fantastickým způsobem, brutální byznys. Ale nemají fanoušky. To vás dříve nebo později doběhne.“