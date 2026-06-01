Plzeň jedná o stoperovi z Liberce. Ve hře může být zajímavá hráčská výměna
Přestupový trh ve fotbale se naplno rozjíždí, aktivní se snaží být i plzeňská Viktoria. Vedení ve spolupráci s Martinem Hyským a jeho štábem hledá posily na různé posty. Konkrétní jednání by měla probíhat s Libercem, kde je zájem o mladého stopera Ange N’Guessana (22). Severočeši mají požadovat za hráče okolo šesti milionů eur (146 milionů korun). Informaci, kterou přinesl server infotbal, potvrzují i zdroje iSportu.
Ange N’Guessan je zajímavé fotbalové zboží. Mladý francouzský stoper odehrál v Liberci velmi dobrou premiérovou sezonu a už ho bedlivě sledují ostatní kluby. Důrazný zadák se líbí ve Slavii, na listu ho měla mít i Sparta. Do hry měla nyní výrazně vstoupit i Plzeň. V Liberci podepsal loni v září kontrakt do roku 2029. Severočeský klub je ochotný hráče prodávat za sumu okolo šesti milionů eur.
Aktuálně by měla probíhat klíčová jednání, na nichž si obě strany sdělí své představy. Viktoria nechce platit požadovanou vysokou částku, ale může nabídnout jinou věc – zajímavou hráčskou kompenzaci. Liberci se z plzeňského kádru líbí dva mladí ofenzivní hráči – Christophe Kabongo (22) a Tom Slončík (21).
Prvně jmenovaný odehrál kvalitní jarní hostování v Mladé Boleslavi s bilancí čtyř gólů a dvou asistencí, proti Kosovu si dokonce odbyl reprezentační premiéru. „Christophe Kabongo se určitě zapojí do přípravy u nás, odehrál velmi podařené jaro, což bylo naším cílem. Hostování mu jednoznačně prospělo. Pokud to zopakuje, může být pro nás velkou posilou,“ sdělil v rozhovoru pro klubové stránky sportovní ředitel Plzně Martin Vozábal.
Naopak s Tomem Slončíkem, podobně jako s Danielem Vašulínem, klub spíš nepočítá. „U nich je vysoká pravděpodobnost, že Plzeň po sezoně opustí,“ připustil trenér Hyský.
Bude záležet na doplatku?
Podle informací redakce si Viktoria dokáže představit, že oba hráče do Liberce výměnou za N’Guessana pustí. V rámci jednání bude záležet na doplatku, o který si severočeský klub řekne. Slončík i Kabongo mohou mít hodnotu každý okolo dvou milionů eur (necelých 50 milionů korun).
Plzeň už podepsala gambijského útočníka Baboucarra Faala (23) z ukrajinského Karpaty Lvov. S odhadovanou částkou za přestup tři miliony eur (necelých 73 milionů korun) vyrovnal klubový rekord z ledna, kdy z chorvatské Istry přišel nigerijský útočník Salim Lawal.
Viktoria na další sezonu chce posilovat. Zdravotní prohlídkou neměl projít ghanský křídelník Douglas Owusu (20), kterého chtěl klub přivést ze srbské Crvene Zvezdy Bělehrad. Rozhlíží se i v Česku, kde často naráží na přemrštěné požadavky ostatních klubů. Viktoria by do kádru ráda přivedla stopera, pravého obránce a podhrotového hráče.