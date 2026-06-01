Zlín? Už ne. Ale Kalabiška nechce končit. Fotbal mě pořád baví, říká zdravý veterán
Čtyřicátiny, které oslaví těsně před Vánoci, by Jan Kalabiška (39) rád oslavil jako aktivní profesionální fotbalista. Ve Zlíně to však už nebude, roční spolupráce se neprodlouží. Na konec kariéry se nicméně majitel 329 prvoligových startů (38 gólů) ještě necítí. „Chtěl bych hrát dál. Zdraví drží a fotbal mě pořád baví,“ uvedl zkušený univerzál.
V uplynulé sezoně naskočil do 22 utkání, skóroval proti Liberci. Na jaře už ale Jan Kalabiška moc šancí nedostával. Loučil se deseti minutami ve vítězném derby se Slováckem. To už bylo jasné, že štace ve Zlíně končí. Odjel s rodinou na dovolenou do Turecka a jeho agent Daniel Hanus rozhodil sítě. V jednání jsou nižší rakouské soutěže, Slovensko, kde si Kalabiška před lety vystřílel v dresu Senice primát pro nejlepšího střelce, případně česká druhá liga. Ideálně v pohodové dojezdové vzdálenosti.
Rodák z Mělníka se usadil v Uherském Hradišti, za fotbalem už se nechce harcovat daleko. Doufal, že zůstane ještě rok ve Zlíně, ale to nedopadlo. Také loňský nováček Chance Ligy hodlá omlazovat, odchází bývalý reprezentant Jakub Pešek. Pokračují naopak Tomáš Poznar či Lukáš Bartošák.
Jejich nedávný parťák je volný a hledá si nový klub. Jednoduché to na hraně čtyřicítky není. „Věk už je špatnej,“ povzdechl si s hořkým úsměvem. „Ale ještě mám chuť někde pokračovat. Kdybych hrával poslední půlrok víc, bylo by to asi jiné,“ mínil jeden z tahounů nejúspěšnější éry Slovácka pod Martinem Svědíkem.
Po konci kariéry by chtěl zůstat u fotbalu, možná v pozici trenéra. Nabízí se poptat se ve Slovácku, kde prožil šest plodných let. Zlín, kde se mu líbilo, už bude sledovat zpovzdálí. Tuší, že to bude mít Červenkův tým v dalším ročníku složité. „Do posil se moc neinvestuje. Navíc se říká, že druhý rok bývá po postupu nejtěžší. Asi se bude do posledních kol strachovat,“ očekává komplikace se záchranou. „Nejdůležitější je chytnout začátek jako se to povedlo na podzim nám,“ dodal.