Posila z Karibiku? Na objev Dukly kouká i Slavia. „Dante“ zaujal rychlostí, post zatím hledá
Fanouškům se možná zaryl do paměti jako „ten, který podle sudího Berky zahrál rukou.“ Ano, nešťastný moment, po kterém rozhodčí zrušil gól v Teplicích, ze sebe asi dukelský Dantaye Gilbert nějakou dobu nesmaže. A byť jeho bilance dvou gólů v šestnácti zápasech rovněž není nijak zářná, stejně se do hledáčku větších klubů dostal. Je pravděpodobné, že ofenzivní univerzál Duklu opustí, podle informací Sportu ho má v hledáčku dokonce i Slavia.
I pro ty, kteří sledují ligu pravidelně, jde o trochu nenápadné jméno: Dantaye Gilbert, svým okolím nazývaný Dante. Ale pozor, není to žádný italský básník, ale běžec z Trinidadu a Tobaga. Mládí strávil v rezervě PSV Eindhoven, před rokem se přesunul do maďarského klubu Nyiregyhaza. A pár dní před startem jarní části sezony se náhle objevil v Dukle. Jeden z mnoha králíků ze zahraničního klobouku, které Martin Hašek zvládl v uplynulé sezoně vytáhnout.
Tentokrát se zřejmě trefil. Reprezentant karibského státu se po těžkém začátku (způsobil penaltu proti Zlínu) pod Pavlem Šustrem chytil a od té doby odehrál většinu zápasů v základní sestavě. Dvěma góly rozhodl utkání s Jabloncem i Boleslaví, čímž přihrál Dukle dvě ze tří jarních výher.