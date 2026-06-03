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Posila z Karibiku? Na objev Dukly kouká i Slavia. „Dante“ zaujal rychlostí, post zatím hledá

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Dantaye Gilbert z Dukly překonává jabloneckého brankáře Klemena Mihelaka
Dantaye Gilbert se raduje ze své trefy
Branku Daniela Gilberta odvolal VAR pro hru rukou
Branku Daniela Gilberta odvolal VAR pro hru rukou
Dukla sestupuje z Chance Ligy
Dukla sestupuje z Chance Ligy
Dukla sestupuje z Chance Ligy
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Bartoloměj Černík
Chance Liga
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Fanouškům se možná zaryl do paměti jako „ten, který podle sudího Berky zahrál rukou.“ Ano, nešťastný moment, po kterém rozhodčí zrušil gól v Teplicích, ze sebe asi dukelský Dantaye Gilbert nějakou dobu nesmaže. A byť jeho bilance dvou gólů v šestnácti zápasech rovněž není nijak zářná, stejně se do hledáčku větších klubů dostal. Je pravděpodobné, že ofenzivní univerzál Duklu opustí, podle informací Sportu ho má v hledáčku dokonce i Slavia.

I pro ty, kteří sledují ligu pravidelně, jde o trochu nenápadné jméno: Dantaye Gilbert, svým okolím nazývaný Dante. Ale pozor, není to žádný italský básník, ale běžec z Trinidadu a Tobaga. Mládí strávil v rezervě PSV Eindhoven, před rokem se přesunul do maďarského klubu Nyiregyhaza. A pár dní před startem jarní části sezony se náhle objevil v Dukle. Jeden z mnoha králíků ze zahraničního klobouku, které Martin Hašek zvládl v uplynulé sezoně vytáhnout.

Tentokrát se zřejmě trefil. Reprezentant karibského státu se po těžkém začátku (způsobil penaltu proti Zlínu) pod Pavlem Šustrem chytil a od té doby odehrál většinu zápasů v základní sestavě. Dvěma góly rozhodl utkání s Jabloncem i Boleslaví, čímž přihrál Dukle dvě ze tří jarních výher.

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