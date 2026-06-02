Haraslín a Provod jako Yamal, Slavia neměla konkurenci. Liga nabídla zajímavá čísla
Byli nejlepšími v Česku, ale zároveň obstáli i v konkurenci evropské špičky. Baníkovce Ondřeje Kričfalušiho předčil akorát brazilský záložník Casemiro, před Lukáše Haraslína ze Sparty se dostali pouze hráči Bayernu a Barcelony. Nebo slávista Lukáš Provod se zařadil do společnosti opory portugalské reprezentace Bruna Fernandese. Co dalšího vyplývá z dat top deseti evropských lig od společnosti Stats Perform, která poskytla Ligová fotbalová asociace? Deník Sport a web iSport vybral to nejzajímavější.
Slavia bez konkurence
Mistrovský titul obhájila mimo jiné i díky standardním situacím. Slavia v nich neměla napříč top deseti evropskými ligami žádnou konkurenci, když vstřelila dohromady šestatřicet gólů (včetně jednoho vlastního). Zároveň z nich zaznamenala také nejvíc střeleckých pokusů – celkem 244 a z toho jich 138 letělo na branku (hodnota očekávaných branek vylétla na 26,5).
Hradec jako Barcelona
Hradečtí se probojovali v nadstavbě na čtvrté místo tabulky a zajistili si účast v kvalifikaci evropských pohárů. Podrobná data přicházejí i s možným důvodem. Východočeši byli spolu s Barcelonou a belgickými Go Ahead Eagles jedním ze tří týmů, které alespoň o sedm gólů překonaly jak hodnotu očekávaných gólů (u Hradce to činilo +7), tak očekávaných inkasovaných gólů (-12,5).
Soubojová Plzeň
Plzeň se v evropském srovnání výrazně prosadila v soubojových statistikách. V deseti nejlepších evropských ligách bylo 53 týmů, které absolvovaly alespoň 100 soubojů na zápas. Západočeši se průměrem 102,3 duelů na utkání zařadili mezi ně a zároveň měli druhou nejvyšší úspěšnost (52,7 %). Lepší byla pouze Benfica (53,3 %).
Krčíkova dominance
Když se na jaře gólově neprosadil v šesti zápasech po sobě, trápil se tím. Dávid Krčík, stoper Viktorie, totiž mířil co nejvýš. Nakonec měl v ligové sezoně dvanáct branek, což je nejméně o čtyři víc než kterýkoliv jiný bek v deseti nejlepších evropských ligách. Posledním zadákem, který dosáhl na lepší číslo, byl bývalý sparťan Ladislav Krejčí (třináct gólů v sezoně 2022/23).
Baníkovec jen za Brazilcem
Jakmile se ostravský Baník dostal k rohovému kopu, soupeřova obrana se měla na pozoru zejména kvůli Ondřeji Kričfalušimu. Teprve dvaadvacetiletý záložník či obránce vstřelil z této herní situace celkem pět gólů v aktuálním soutěžním ročníku. Jediným hráčem, který jich měl víc, byl Brazilec Casemiro z Manchesteru United (6).
Daridův gól = vítězství
Byl to mimořádně vydařený návrat. Vladimír Darida, záložník Hradce Králové, se stal v pětatřiceti letech nejstarším hráčem, který vstřelil v uplynulé sezoně alespoň sedm vítězných branek. Český reprezentant a zároveň účastník blížícího se mundialu se trefil celkem jedenáctkrát. Byl nejlepším střelcem východočeského celku.
Haraslín za Yamalem
Byl složitě nahraditelnou součástkou sparťanského týmu, nakonec se stal také jeho nejlepším střelcem. Kapitán Lukáš Haraslín dal třináct ligových gólů, z toho šest jich zaznamenal po vedení míče, což je velmi obtížná disciplína. V ní si vedli líp pouze Michael Olise z Bayernu Mnichov (8) a Lamine Yamal, teprve osmnáctiletá hvězda Barcelony (7).
Provod mezi hvězdami
Byl opět králem asistencí – před rokem jich měl dvanáct, tentokrát deset. Slávista Lukáš Provod dosáhl na dvouciferný počet gólových přihrávek podruhé za sebou, což se podařilo dohromady šestici hráčů v evropských top ligách. Vedle českého reprezentanta to zvládli Bruno Fernandes (Manchester United), Ryan Cherki (Manchester City), Trincäo (Sporting) a znovu Olise s Yamalem.