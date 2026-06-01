Uzdravený Ševčík do Zbrojovky?! Ligový nováček nejspíš získá posilu ze Slavie

Petr Ševčík je blízko odchodu do Zbrojovky
Petr Ševčík je blízko odchodu do ZbrojovkyZdroj: koláž iSport
Michal Koštuřík
Chance Liga
Reinkarnaci své skvěle rozjeté kariéry chystá Petr Ševčík (32) v Brně. Zbrojovka je před podpisem smlouvy s kreativním středopolařem Slavie, jehož v posledních letech ničily zdravotní patálie. Nyní je fit a trenér Martin Svědík ho vnímá jako alternativu k Lukáši Vorlickému, o jehož angažmá nováček fotbalové Chance Ligy s mistrem rovněž jedná. Ševčíkův příchod by měl být podle informací iSportu hotovou věcí.

Vašulín, Zmrhal, Penxa, Ševčík, Večerka, setrvání Vorlického…Možná také Lucky Ezeh z Karviné či stoper Eric Hunal, jehož se Slavia chystá vykoupit z Dukly. Tohle všechno jsou cíle Zbrojovky pro léto a nový ročník Chance Ligy.

Trenér Martin Svědík žádá po postupu posily do každé řady. Logicky. Střed by měl vyztužit dvaatřicetiletý Petr Ševčík, jenž po kalvárii zranění odehrál na jaře jediný zápas, a to ve druhé lize za slávistické béčko. Nastoupil v květnu proti Táborsku na 29 minut.

Jeho napojení na Zbrojovku vychází už z toho, že je klientem agentury Sport Invest, která s brněnským klubem úzce spolupracuje a podílí se na chodu sportovního oddělení. Ve Slavii končí rodákovi z Jeseníku smlouva a s odchodem do Brna souhlasí. Dohoda všech stran by mohla být oznámena už v úterý.

Zbrojovka tak získá sedmnáctinásobného reprezentanta, který se v Brně pokusí o restart kariéry. Pokud vydrží zdravý, bude adeptem na základní sestavu.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

