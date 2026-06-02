Předplatné

Velký návrat na Letnou? Sparta čeká na Dúbravkovo ano. Otazníky (nejen) nad Kairinenem

Video placeholder
Sochůrek si na MS zahraje, Baník může být zase sexy, 2. liga propadla. Jak překvapil Koubek? • Zdroj: iSport.tv
Brankář Burnley Martin Dúbravka
Martin Dúbravka v dresu Burnley
Martin Dúbravka v dresu Burnley
Martin Dúbravka v dresu Burnley
Záložník Sparty Kaan Kairinen
Záložník Sparty Kaan Kairinen
7
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Brankář přijde, to je jasné. Adam Zadražil to nebude, což je další zřejmá záležitost. Sparta i nadále věří, že získá velké jméno, které už v jejím dresu působilo. Martin Dúbravka po pádu Burnley z Premier League dumá, zda se po necelých devíti letech vrátí do Prahy, konkrétně na Letnou, protože zájem Slavie už odmítl. Klub však řeší i další hráče, kupříkladu tahouna Kaana Kairinena či stopery Jakuba Martince s Filipem Panákem.

V sezoně slovutné Premier League absolvoval úctyhodných pětatřicet startů. Jeho Burnley, z nějž na Letné mimochodem hostoval pravý bek Oliver Sonne (do Anglie se vrací, jeho další osud je v mlze), však spadlo.

Proto je jisté, že slovenský reprezentant Martin Dúbravka, který má v životopise takové adresy jako Newcastle, Manchester United, ale rovněž Liberec i Spartu, bude měnit dres. Návrat do Prahy je velmi reálný, takové získal web iSport zprávy během přelomu minulého a tohoto týdne.

Sparta totiž rozhodně bude na tomto postu posilovat, i když Jakub Surovčík, jarní záskok za zraněného Petera Vindahla, výzvu zvládl a jasně si řekl o místo jedničky.

„Ukázalo se, že je opravdu kvalitním brankářem. V zimě se volalo, že musí přijít jiný gólman, ale my říkali, že dva dobré máme. Co se týče léta, vše řešíme, a to na každé pozici. Cítíme, co potřebujeme. Je pravděpodobné, že jeden brankář v létě přijde,“ řekl v rozhovoru pro klubový web sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Dúbravka je nyní jasný favorit, protože 

Čtěte zdarma až do konce

Exkluzivní pokračování článku čeká pouze na registrované čtenáře.
  • Registrace je snadná, rychlá a zcela zdarma!
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu - známkování hráčů, diskuze, ankety a další
Pokračovat ve čtení
Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů