Velký návrat na Letnou? Sparta čeká na Dúbravkovo ano. Otazníky (nejen) nad Kairinenem
Brankář přijde, to je jasné. Adam Zadražil to nebude, což je další zřejmá záležitost. Sparta i nadále věří, že získá velké jméno, které už v jejím dresu působilo. Martin Dúbravka po pádu Burnley z Premier League dumá, zda se po necelých devíti letech vrátí do Prahy, konkrétně na Letnou, protože zájem Slavie už odmítl. Klub však řeší i další hráče, kupříkladu tahouna Kaana Kairinena či stopery Jakuba Martince s Filipem Panákem.
V sezoně slovutné Premier League absolvoval úctyhodných pětatřicet startů. Jeho Burnley, z nějž na Letné mimochodem hostoval pravý bek Oliver Sonne (do Anglie se vrací, jeho další osud je v mlze), však spadlo.
Proto je jisté, že slovenský reprezentant Martin Dúbravka, který má v životopise takové adresy jako Newcastle, Manchester United, ale rovněž Liberec i Spartu, bude měnit dres. Návrat do Prahy je velmi reálný, takové získal web iSport zprávy během přelomu minulého a tohoto týdne.
Sparta totiž rozhodně bude na tomto postu posilovat, i když Jakub Surovčík, jarní záskok za zraněného Petera Vindahla, výzvu zvládl a jasně si řekl o místo jedničky.
„Ukázalo se, že je opravdu kvalitním brankářem. V zimě se volalo, že musí přijít jiný gólman, ale my říkali, že dva dobré máme. Co se týče léta, vše řešíme, a to na každé pozici. Cítíme, co potřebujeme. Je pravděpodobné, že jeden brankář v létě přijde,“ řekl v rozhovoru pro klubový web sportovní ředitel Tomáš Rosický.
Dúbravka je nyní jasný favorit, protože