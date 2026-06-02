Suchomel jako Kadeřábkův učeň, vedle mazáka dostane větší roli. Sonne? Zůstane, pokud...
Když skončil poslední duel sezony, v němž Sparta udolala Hradec Králové, dorazil Martin Suchomel do kabiny Letenských. Na jaře hostoval u Votroků, ale bylo jasné, že se mezi rudé vrací. Klub s ním má velké plány: v hierarchii by se měl posunout mnohem výš, k čemuž mu pomohlo i angažmá na východě Čech.
V zimě na kempu v Marbelle si při tréninku nechal vynést rotoped ze stanu, kde byla posilovna, k hřišti, aby sledoval spoluhráče. Ne, Martin Suchomel nebyl líný nebo namyšlený, měl jen ruku v sádře poté, co si ji zlomil v přípravě proti Malmö. Před ní se přitom velmi výrazně hlásil o místo v užší rotaci Sparty, tedy o flek, po němž jako klubista mocně touží.
Zranění ho zastavilo, na druhou stranu ho pauza – a příchod Olivera Sonneho – postrčily k přesunu do Hradce Králové. Mezi černobílými zaujal, po rekonvalescenci ihned urval místo v základní jedenáctce, pomohl k průlomovému čtvrtému místu v lize: přeloženo k postupu do evropských pohárů. Jaký to bude, ještě jisté není, čeká se, jak dopadne Karviná, již sráží pověst klubu zapleteného do korupční aféry.
„Dostal se do skvělé formy. Věděli jsme, proč ho chceme. Už když byl zraněný, říkal jsem, že jsem o něj hrozně stál. Věděl jsem, že kdyby měl hrát šest zápasů, tak nám ve všech pomůže. To se potvrdilo. Chytli jsme s ním tu šňůru,“ velebil hosta ze Sparty trenér Hradeckých David Horejš.
Ano, wingbek dvakrát během devíti startů skóroval, skvěle zahrál při dvou výhrách nad mistrem Slavií. Bylo znát, že je prostě z druhého břehu…
Na něj se nyní vrací, 22. června se zapojí do přípravy. Sázka na odchovance potvrzuje slova sportovního ředitele Tomáše Rosického, který řekl, že přes výsledkový neúspěch v sezoně vidí u mužstva posun a nehodí do něj granát, nerozmetá ho.
„Ukázalo se, že cesta postupnější obměny je lepší než radikálnější zásah. To je i směrem k dalšímu přestupáku, je to hodně o návaznosti nebo taktickém aspektu. Určitá obměna bude pokračovat, ale drastická určitě nebude. Kdybychom dělali zásadní řez a přestavbu, těžko můžeme hrát o titul,“ pronesl v rozhovoru pro klubový web.
Suchomel toho má být součást s viditelně vyšší vlivem. Podle plánů vedení vytvoří na pravém beku dvojici s Pavlem Kadeřábkem, který nedávno prodloužil smlouvu. Od matadora se stále vysokou úrovní se bude dál učit.
Tato dvojice bude základ. Značně nejasná situace je totiž kolem Peruánce s dánskými kořeny Sonneho, který na jaře plnil na tomto postu roli jedničky. Výkony podával nevyrovnané, občas demonstroval potenciál, jindy spíše nechuť.
Nyní se vrací do Burnley, které spadlo z Premier League. Sparta by ho brala jedině v případě, kdyby jeho cena spadla výrazně pod 6 milionů eur, což měl anglický klub naznačovat při zimním příchodu.
Martin Suchomel v lize 2025/26:
- Zápasy: 14 (5 Sparta, 9 Hradec)
- Minuty: 1018
- Góly: 2
- Asistence: 0
- xG/na 90 minut: 1,42/0,13
- Střely na 90 minut/na bránu: 0,8/22,2 %
- Přihrávky na 90 minut/úspěšné: 25,9/71,7 %
- Centry na 90 minut/úspěšné: 1,24/7,1 %
- Souboje na 90 minut/úspěšné: 16,27/41,8 %
- Hlavičkové souboje na 90 minut/úspěšné: 4,16/31,9 %
- Žluté karty: 1
- Červené karty: 0
Zdroj: Wyscout