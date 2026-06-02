Rozjede Slavia model multi-club? Má převzít podíl týmu v Polsku, ve hře Jarolím i talent
Zdá se, že se na českém fotbalovém poli rýsuje další bomba. Nikoliv však čistě přestupová. Jak informoval polský web przegladsportowy.pl, Slavia chystá blízkou spolupráci s tamním druholigovým celkem Arka Gdyně. To potvrzují i zdroje Sportu, červenobílí už by měli nakupovat akcie severopolského klubu. Vše by mělo začít instalováním Marka Jarolíma coby trenéra a následně vyústit až v mezinárodní projekt, který zatím v Česku nemá obdoby.
Slavia se rozrůstá. Obrovským tempem. Dle současně nastaveného systému mládeže má kam zapojit hráče jak ve druhé (Slavia B), tak třetí lize (Slavia U20), případně má stále blízko k Vlašimi. Když hráči přerostou tuto úroveň, může pokračovat vytížení na prvoligové scéně, nečastěji v Karviné, kde probíhala nadstandardně úzká spolupráce, ale i v jiných ligových celcích. Nyní přichází nová úroveň rozrůstání. Za hranice.
Web przegladsportowy.pl přinesl v pondělí takřka revoluční zprávu. Co se zdálo jako prosté angažování Marka Jarolíma coby nového hlavního trenéra týmu Arka Gdyně, sestupujícího z Ekstraklasy, je doopravdy mnohem více – Slavia chystá s klubem velkou spolupráci, a to na více úrovních. Ta nejzásadnější je vlastnická. Ano, český mistr je ochoten do Arky investovat a propojit se s ní. Pavel Tykač a spol. v tomto už údajně dělají aktivní kroky, byť majoritním vlastníkem zůstane Marcin Gruchala.
V případě silnějšího propojení by šlo o start takzvaného mezinárodního „multi-club“ modelu. V Evropě častý, v Česku dosud kromě starších a užších spoluprací na Slovensku zatím nevyzkoušený. Mezi ty největší a nejznámější vlastnické spolupráce se řadí impérium Manchesteru City, Red Bullu, ale majitelem jsou propojené i jiné značky. Cíl je jasný – sdílení metodologií, hráčů, mnohdy i trenérů a financí. Jak informoval Sport, nedávno o podobném kroku přemýšlela i Dukla s Matějem Turkem – jednala o investici do lotyšské Jelgavy.
Zájem o Polsko sílí
První vlaštovkou by měl být Marek Jarolím – prvoligový novic, který po sedmi měsících v Karviné získal pohár. Jak už dříve psal Sport, zájem o něj projevila třeba Sigma Olomouc, byť ne na roli hlavního trenéra. Jarolím, stejně jako do nedávna Martin Hyský, patří do portfolia trenérů Slavie, tudíž přesun k novému partnerskému klubu, je logickou záležitostí. Následovat by mohly i další výměny a přesuny hráčů, byť druhá polská liga nedosahuje dostatečných kvalit pro rozehrávání hráčů z áčka.
Nedá se tedy jasně říct, že by Gdyně měla právoplatně nahradit ve slávistické fotbalové mozaice Karvinou, od které po korupční kauze musí Pražané dát ruce pryč. Jde spíše o výjimečnou příležitost, kterou slávisté viděli. Do Polska totiž poslední dobou koukají více a více. Do mládeže dorazil talent Bartosz Szywala, klub zkoušel přivést i Dominika Sarapatu.
Sport na jaře informoval o dalších jménech ve slávistickém hledáčku – Kacper Duda, Maciej Kuziemka, Tomasz Pienko či Wiktor Nowak. Nyní si Slavia podle polských médií v rámci nově nastavených vztahů má sáhnout i na talentovaného devatenáctiletého univerzála Oskara Kubiaka.
Zájem o Kubiaka celou situaci vlastně odstartoval, a to zhruba před třemi měsíci. Na mladíka Slavia narazila trochu náhodou, právě při skautingu Nowaka. Byť na Kubiaka, podobně jako na jiné polské talenty, měla už stát fronta velkých zahraničních jmen, Pražané ji zřejmě předběhnou. A to je jen jedna z mála výhod chystané spolupráce.
Sport požádal Slavii Praha o vyjádření k situaci, zatím bez reakce.