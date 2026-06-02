Sparta jedná s Jabloncem, chce nejlepšího dribléra v lize. Dohoda s hráčem má být hotová
Fotbalová Sparta pracuje na posílení ofenzivní trojky. Jejím cílem je křídelník Ebrima Singhateh z Jablonce. Podle informací serveru Footy-Africa se Letenští už domluvili s 22letým ofenzivním hráčem na osobních podmínkách. Redakční zdroje jednání potvrzují.
František Čupr, Tomáš Rosický a Brian Priske, všichni vysoce postavení pánové, se shodli, že uplynulá sezona se nedá považovat za úspěšnou. Sparta se sice po návratu dánského kouče a proměně realizačního týmu přiblížila v ligové tabulce Slavii na rozdíl čtyř bodů, ale do vitríny už druhým rokem nepřidala žádnou trofej.
„Sezona byla nic moc. Jsme sice druzí, ale je to málo. Měli jsme využít za mě slabší Slavie,“ uvedl bývalý sparťanský útočník Václav Němeček. „Začátek nevypadal nejhůř, ale potom se situace zvrtla. Nebylo to ono. Ve Spartě se nebere nic jiného než titul, všechno ostatní je neúspěch,“ přidal legendární obránce Michal Horňák, který v minulosti Spartu i trénoval.
Později pokračoval ještě jednou a velmi podstatnou poznámkou. „Je potřeba připravit a doplnit mužstvo tak, aby se sezona příští rok povedla,“ nechal se slyšet Horňák. „Nebudu úplně konkrétní, ale budeme se snažit pracovat na zlepšení. Ať už dennodenní prací na Strahově, nebo reakcí určitou hráčskou typologií na přestupovém trhu,“ prozradil sportovní ředitel Rosický pro Oneplay Sport.
Zdá se, že první změna přijde v ofenzivní trojce, konkrétně na křídelní pozici. Byť by se oficiálně měli do sparťanské přípravy zapojit navrátilci z hostování Veljko Birmančevič, Adam Karabec nebo Michal Ševčík. Jejich budoucnost v klubu je ale poměrně nejistá.
Letenští momentálně jednají o příchodu Ebrima Singhateha, který patří mezi nejlepší ligové dribléry. V přepočtu na devadesát minut je s hodnotou 8,46 na prvním místě ze všech hráčů. V celkovém počtu pokusů jeden na jednoho mu patří třetí příčka za Vlasijem Sinjavským z ostravského Baníku a Lukášem Haraslínem, současným kapitánem Sparty.
Právě jemu by mohl Singhateh vytvořit konkurenci. Gambijec je sice schopný nastoupit na obou stranách hřiště, ale nejčastěji se pohybuje vlevo. Má rychlost, je víc do tahu, což by napravilo nedostatky, o kterých Rosický mluvil v nedávném rozhovoru pro klubovou televizi. „Zásadní problém je, že málo sprintujeme, když máme balon. Čili se to týká proběhů, náběhů za obranu a ochotě rotovat. V dnešním fotbale musíš sprintovat,“ vykládal.
Přesto Singhateh na sebe v minulých týdnech upozornil i negativně. Jablonec ve finále českého poháru oslabil nesportovním chováním, když na hřišti strávil po střídání zhruba šest minut. Podobně se zachoval už loni na podzim v dresu Karviné v utkání se Zlínem.
Sparta už se měla dohodnout s hráčem na smluvních podmínkách. Jednání s kluby jsou zřejmě ještě na začátku. Pražané s Jabloncem mají k sobě blízko, před rokem se na Letnou stěhovali obránce Jakub Martinec a záložník Dominik Hollý. V zimě opačným směrem zamířil Nelson Okeke.
Je na spadnutí další obchod?