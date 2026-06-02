Změny v útoku Bohemians: řeší se dva odchody, zájem o Almásiho už v zimě
Mizerná produktivita v minulé sezoně fotbalové Chance Ligy napovídala, že Bohemians se pustí do přestavby útočného složení. První reakcí je transfer Ladislava Almásiho z ostravského Baníku, o něhož usiloval trenér Jaroslav Veselý už v zimním přestupovém období. Očekávají se další zásahy, podle informací deníku Sport a webu iSport se momentálně řeší odchody dvou ofenzivních hráčů.
V závěru soutěžního ročníku vstřelili dvě branky Zlínu, Baníku, Spartě a dokonce tři v dvojzápase proti olomoucké Sigmě. Bohemians si za jediný měsíc výrazně vylepšili celkové skóre. „Při tréninku jsme podpálili multikáru. Možná to byl zlom, kdy se hráčům rozsvítilo a začalo to tam padat,“ překvapil trenér Veselý vtipnou historkou.
Přesto produktivita mužstva nebyla nijak pozitivní. Vršovičtí zaznamenali v uplynulé sezoně devětadvacet gólů, což je po sestupující Dukle druhý nejhorší výsledek ze všech týmů. Přitom podle statistik se očekávaná hodnota přehoupla přes 46 branek, což je mimořádně obrovský rozdíl.
Bohemians se zkrátka nemohou nadále spoléhat na magii, potřebují posílit útočné řady. „Chceme