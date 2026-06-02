Velké plány majitele Zbrojovky. Chce stadion pro 35 tisíc diváků, kdy se začne stavět?
Majitel fotbalové Zbrojovky Vojtěch Kačena uvažuje o výstavbě stadionu v Brně za tři miliardy korun. Přemýšlí o kapacitě 30 až 35 tisíc diváků, řekl sedmačtyřicetiletý podnikatel v obsáhlém rozhovoru Hospodářským novinám. Zbrojovka suverénně vyhrála druhou ligu a po třech letech se vrací do nejvyšší soutěže.
Majitelem klubu je Kačena necelý rok a zatím svého vstupu do fotbalu nikdy nelitoval. Jedním z jeho plánů je i výstavba moderního stadionu. „V Brně historicky chodily největší návštěvy v lize. Čtyřicet tisíc lidí Za Lužánkami, pamatujete? Byl to klub, který měl opravdu regionální spádovost. Taková věc se nedá obnovit hned, ale myslím, že je možné se k tomu vrátit,“ uvedl Kačena.
Pokud jde o kapacitu, menší varianty mu nedávají smysl. „Šlo by postavit stadion pro 20 tisíc, ale už teď ho mají Sparta i Slavia a potřebují a připravují větší. Asi nebude pořád plný, ale je šance, že bude často zaplněný. A já takhle uvažuji i o Brnu. Nechci být omezený tím, že postavíme stadion třeba pro 15 tisíc lidí a za tři roky bude beznadějně plný, a co dál? Přemýšlím nad kapacitou 30 až 35 tisíc, to mi vychází jako ideální číslo,“ řekl majitel Zbrojovky.
Náklady mu spočítala umělá inteligence
Svůj byznys založil na algoritmickém obchodování s energiemi. Ohledně plánování stadionu komunikuje i s umělou inteligencí. S její pomocí došel i k přibližné ceně. „Když nemáte nějaké extrémně komplikované podmínky nebo extrémní požadavky na stavbu, tak to vychází něco jako miliarda korun na 10 tisíc diváků s tím, že jsou tam určité úspory z rozsahu, ale ne zas tak dramatické. Takže si myslím, že by stadion v Brně mohl vyjít třeba na tři miliardy korun,“ spočítal Kačena.
Peníze na výstavbu má připravené. „Jasně. Něco by šlo z mého financování, k tomu nějaké úvěrové financování. Uvidíme,“ řekl. Zatím nemůže slíbit, kdy bude stadion stát. „Já bych chtěl začít stavět hned, ale to v Česku nejde. Fakt nevím, ale chtěl bych se toho dožít,“ poznamenal.
Novou arénu by nejraději viděl na tradičním místě. „Chápu, že to je komplexní otázka, ale nejlépe mi z toho vycházejí Lužánky, kde už legendární stadion Zbrojovky stával a kam chodily ty velké návštěvy,“ uvedl Kačena. Ještě dříve by chtěl vybudovat klubovou mládežnickou akademii.