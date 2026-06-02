Předplatné

Velké plány majitele Zbrojovky. Chce stadion pro 35 tisíc diváků, kdy se začne stavět?

Kotel fanoušků Zbrojovky Brno
Kotel fanoušků Zbrojovky BrnoZdroj: FC Zbrojovka Brno / X
Stadion v brněnské Srbské ulici
Stadion Za Lužánkami je v dezolátním stavu
Nový stadion Za Lužánkami dostal zelenou
Brno opraví Zbrojovce stadion
Tady se už fotbal hrát nedá. Na hřišti stadionu Za Lužánkami zbyly jen brankové konstrukce.
Na tribuně na stání největšího brněnského stadionu se rozrůstá zeleň
Fotbalový stadion Za Lužánkami v Brně zarůstá jako nepoužívaná ruina
9
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (5)

Majitel fotbalové Zbrojovky Vojtěch Kačena uvažuje o výstavbě stadionu v Brně za tři miliardy korun. Přemýšlí o kapacitě 30 až 35 tisíc diváků, řekl sedmačtyřicetiletý podnikatel v obsáhlém rozhovoru Hospodářským novinám. Zbrojovka suverénně vyhrála druhou ligu a po třech letech se vrací do nejvyšší soutěže.

Majitelem klubu je Kačena necelý rok a zatím svého vstupu do fotbalu nikdy nelitoval. Jedním z jeho plánů je i výstavba moderního stadionu. „V Brně historicky chodily největší návštěvy v lize. Čtyřicet tisíc lidí Za Lužánkami, pamatujete? Byl to klub, který měl opravdu regionální spádovost. Taková věc se nedá obnovit hned, ale myslím, že je možné se k tomu vrátit,“ uvedl Kačena.

Pokud jde o kapacitu, menší varianty mu nedávají smysl. „Šlo by postavit stadion pro 20 tisíc, ale už teď ho mají Sparta i Slavia a potřebují a připravují větší. Asi nebude pořád plný, ale je šance, že bude často zaplněný. A já takhle uvažuji i o Brnu. Nechci být omezený tím, že postavíme stadion třeba pro 15 tisíc lidí a za tři roky bude beznadějně plný, a co dál? Přemýšlím nad kapacitou 30 až 35 tisíc, to mi vychází jako ideální číslo,“ řekl majitel Zbrojovky.

Náklady mu spočítala umělá inteligence

Svůj byznys založil na algoritmickém obchodování s energiemi. Ohledně plánování stadionu komunikuje i s umělou inteligencí. S její pomocí došel i k přibližné ceně. „Když nemáte nějaké extrémně komplikované podmínky nebo extrémní požadavky na stavbu, tak to vychází něco jako miliarda korun na 10 tisíc diváků s tím, že jsou tam určité úspory z rozsahu, ale ne zas tak dramatické. Takže si myslím, že by stadion v Brně mohl vyjít třeba na tři miliardy korun,“ spočítal Kačena.

Peníze na výstavbu má připravené. „Jasně. Něco by šlo z mého financování, k tomu nějaké úvěrové financování. Uvidíme,“ řekl. Zatím nemůže slíbit, kdy bude stadion stát. „Já bych chtěl začít stavět hned, ale to v Česku nejde. Fakt nevím, ale chtěl bych se toho dožít,“ poznamenal.

Novou arénu by nejraději viděl na tradičním místě. „Chápu, že to je komplexní otázka, ale nejlépe mi z toho vycházejí Lužánky, kde už legendární stadion Zbrojovky stával a kam chodily ty velké návštěvy,“ uvedl Kačena. Ještě dříve by chtěl vybudovat klubovou mládežnickou akademii.

Vstoupit do diskuze (5)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů