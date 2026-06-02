Komise rozhodčích předsedy Gómeze je kompletní. Nádvorníka s Vlkem doplní žena

Carlos Clos Gómez je novým předsedou komise rozhodčích
Nový předseda komise rozhodčích Carlos Clos Gómez na tiskové konferenci
Dva byli jasní. Předseda Carlos Gómez a nominant za ligu Tomáš Bárta. Zbylé tři členy komise rozhodčích fotbalové asociace schválil v úterý výkonný výbor. Jsou jimi Ivo Nádvorník, Martin Vlk a Lucie Vopatová.

Ivo Nádvorník je stále aktivním asistentem rozhodčího v Chance Lize, jehož kariéra se vzhledem k věku (44) už blíží ke konci. Mluvilo se o tom, že dostal veto ze strany ligových klubů, tato informace se však očividně nepotvrdila.

Martin Vlk je současným předsedou OFS Mladá Boleslav, odkud se zná s Davidem Trundou, také ovšem bývalým rozhodčím a současným delegátem.

O obou se v souvislosti s komisí hovořilo. O přítomnosti ženy se mluvilo také, Lucie Vopatová (rozená Šulcová) je však překvapením. Jedná se o někdejší mezinárodní českou sudí. Více se zmiňovalo jméno Lucie Ratajové, ta ovšem ztratila šanci kvůli své blízkosti k Dagmar Damkové.

Na jednání výkonného výboru už se řešilo pouze těchto pět jmen. Některá další, která byla dříve rovněž ve hře, už z nabídky vypadla. Jedná se o asistenta Jiřího Kříže, který měl sám odmítnout tuto pozici. Stejně jako někdejší asistent a delegát Tomáš Kovařík, jenž si dokázal své působení v komisi představit především v případě, že předsedou zůstane jeho jmenovec Libor Kovařík.

To se nestalo, zkraje května zvolil výkonný výbor deseti hlasy ze třinácti nového předsedu, španělského odborníka Carlose Close Gómeze. Ten se ujme vlády za necelý měsíc, 1. července.

