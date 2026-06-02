Sparta míří už do porodnic. Proč? Cesta k aktivnímu životu může začít už tam
Fotbalová Sparta rozjíždí netradiční a originální projekt. Ne na trávníku, ale už v porodnicích. Letenský klub představil iniciativu „Sparťánci“, v rámci které spojil síly se dvěma předními pražskými porodnicemi. Klinikou gynekologie, porodnictví a neonatologie U Apolináře a Ústavem pro péči o matku a dítě v Podolí. Cíl? Podpořit zdravý životní styl, vztah dětí ke sportu a symbolicky přivítat novou generaci sparťanů a sparťanek.
Součástí projektu budou dárkové balíčky pro rodiče novorozenců distribuované přímo v porodnicích. V nich rodiče mimo jiné objeví pozvánku na novou klubovou akci „Vítání sparťánků“, inspirovanou tradičním vítáním občánků.
„Spolupráci s AC Sparta vítáme jako projekt podpory pohybu a zdravého životního stylu napříč všemi věkovými kategoriemi. Sport má jedinečnou schopnost spojovat generace a inspirovat k aktivnímu životu a tato cesta může začínat už v porodnici,“ říká prof. MUDr. David Cibula, CSc., přednosta Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN.
Projekt vzniká v době, kdy Česko dlouhodobě čelí poklesu porodnosti. I proto vnímají zástupci zdravotnických institucí novou iniciativu jako krok s širším společenským přesahem.
„Velmi oceňuji propojení dvou špičkových pražských perinatologických center a jednoho z nejvýznamnějších sportovních klubů v zemi, AC Sparta Praha. Jde o výjimečný projekt, který přirozeně spojuje špičkovou perinatální péči s vrcholovým sportem a zdůrazňuje společné hodnoty – podporu zdraví, pohybu a zdravého životního stylu již od samého počátku života,“ říká prof. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA, ředitel ÚPMD.
Přirozené sdílení fanouškovství napříč rodinami
Sparta zároveň dlouhodobě sází na práci s nejmladší generací fanoušků i sportovců. Klub eviduje rostoucí zájem dětí o fotbal i návštěvy domácích zápasů na Letné.
„V posledních letech se významně zvýšil počet dětí, které chodí pravidelně na naše domácí utkání. Každoročně evidujeme rekordní počet přihlášených dětí na náborových dnech Den budoucích nadějí, na tom posledním bylo už takřka 500 dětí. Za tento trend jsme rádi,“ říká generální ředitel Sparty Tomáš Křivda.
Podle něj má nová spolupráce s porodnicemi přirozeně navázat na další klubové aktivity směrem k dětem. „Naším cílem je vzbudit u dětí a jejich rodičů pozitivní vztah k pravidelným pohybovým aktivitám vedoucím ke zdravějšímu životnímu stylu. Rádi bychom také podpořili přirozené sdílení fanouškovství napříč rodinami,“ doplňuje Křivda.
První „Vítání sparťánků“ se uskuteční už v polovině července na Letné. Akce bude otevřena všem dětem od narození do dvou let bez ohledu na to, ve které porodnici přišly na svět. Sparta chce pravidelnými setkáními nabídnout rodinám možnost vytvořit si jednu z prvních společných vzpomínek právě ve spojení s letenským klubem.
Projekt Sparťánci zároveň zapadá do širší strategie Sparty v oblasti práce s mládeží. Klub dlouhodobě rozvíjí Sparťanskou fotbalovou školičku pro děti od tří do šesti let, mládežnickou akademii na Strahově i tzv. Fun fázi zaměřenou na všestranný pohybový rozvoj nejmenších hráčů od 7 do 9 let. V příští sezoně navíc otevře další FunDevelopment centrum v Horních Měcholupech a rozšíří také dívčí akademii o nové lokality v Jinonicích a Kolovratech.