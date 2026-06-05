Talent Šmiga sní: Třeba se jednou vrátím do Slavie. Teď je ale rád za Zlín
V Příbrami prožil průlomovou sezonu. Záhy vystrnadil ze základu věhlasného kanonýra Jakuba Řezníčka a šesti trefami si vystřílel angažmá o patro výš. S prvoligovým Zlínem byl Daniel Šmiga (22) domluvený už od zimy, podepsal tříletý kontrakt. „Myslím, že by mi herní styl mohl sedět,“ soudí v rozhovoru pro deník Sport a web iSport mladý fotbalový útočník, jenž má na WhatsAppu pořád profilovou fotku ve slávistickém dresu. Do Edenu by se jednou rád vrátil.
Je pravda, že jste měl více možností k přestupu?
„Mluvilo se i o jiných nabídkách. Třeba z Bohemky nebo ze Slovácka. Úplně na začátku se řešila Mladá
Proč se to celé muselo „upéct“ už v zimě?
„Slavia už mi bez toho neumožnila na další hostování v Příbrami. Za Zlín jsem rád. Pokud na ligu mám, ukážu to kdekoliv. I můj manažer pan Kuka říkal, že Zlín hraje hodně z bloku a na protiútoky. To mi vyhovuje. Bylo to jedno z lákadel. V tomto se vyžívám.“
Byla pro vás předchozí sezona zlomová?
„Přesně tak. První sezona ve Slavii B byla rozjezdová a velice slušná. Dal jsem čtyři, pět gólů, ale mohl jsem jich mít úplně v pohodě deset. Bohužel jsem dojel na neproměněné šance. Pak přišla po sestupu Vlašim. Herně to bylo zase dobré, ale znovu chyběly góly. Věděl jsem, že na tom musím pracovat.“
Co roční štace ve Zlatých Moravcích?
„Úplně ztracený rok. Ani jsem nehrál na hrotu. To byla katastrofa. Zaplaťpánbůh za tento rok, kdy se to všechno sešlo. Zpočátku to bylo hrozné, byli jsme s Příbramí za totální outsidery. Ale nakonec si to sedlo a bylo to skvělé. A já jsem mohl mít klidně víc gólů.“
Když se dobře ukážu v lize, třeba se do Slavie vrátím
Přitom byla Příbram takové východisko z nouze, že?
„Jak říkáte. Po Slovensku jsem si nemohl vyskakovat. Manažer mi říkal, že by mě chtěli na dlouhodobější smlouvu do Artisu, ale nakonec jsem zvolil trošku risk. V Příbrami mě hodně chtěl skvělý trenér Kohout. Přišlo mi, že by to mohlo fungovat. Nikdo nám nevěřil a vidíte, ve finále jsme hráli do posledních kol o baráž. Pomohli jsme si navzájem. V Příbrami je určitě pár slušných, zajímavých hráčů. V klubu věděli, že se chci posunout na prvoligovou adresu.“
Jednoho donedávna velmi slušného střelce jste posadil svými výkony po pár kolech na lavici. Jak to Jakub Řezníček nesl?
„On je velký borec…Respektuji ho, bavíme se úplně normálně. Vstřebal, že nebude hrát od začátku, ve svém věku už se necítil ideálně. Bral by, kdyby chodil na hřiště zhruba na posledních třicet minut. Ale nějak si nesedl s trenéry, na jaře moc nechodil ani na lavičku. Něco se muselo stát…Do Příbrami ho před sezonou hodně chtěli. První čtyři kola hrál on a od té doby já. Mezi ním a trenéry probíhaly neustálé debaty, dohadovali se mezi sebou. Je to velice zvláštní. Já jsem se jenom nestačil divit. Bylo mi to až líto.“
Jaký máte vztah ke Slavii, kde jste papírově působil před odchodem do Zlína?
„Když se dobře ukážu v lize, třeba bych se tam mohl jednou vrátit. Podobných příběhů je dost. Byl bych na to hrdý.“
Co víte o útočné konkurenci ve Zlíně?
„Stanley Kanu je rychlý, umí jeden na jednoho, je nepříjemný do tahových věcí. Tomáš Poznar je zase hráč do vápna, podrží balon. Na jejich některé zápasy jsem koukal. Na způsob hry, na to, jaké dávali góly. Pak už to bude všechno na mě. Hrát bude ten nejlepší. Budu se prát o místo, těším se na to. Začnu bydlet na hotelu a časem se přestěhuju do nějakého bytu. V týmu zatím nikoho blíž neznám.“