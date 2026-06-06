Pilař: V Hradci je boom, manželka mi mluví do fotbalu. Budoucnost? Sednu si s vedením
V říjnu oslaví 38. narozeniny, patří k nejzkušenějším hráčům celé ligy. A taky k největším osobnostem, velmi si ho váží fanoušci. Václav Pilař si stále drží vášeň, ambice i drzost na hřišti, což ho provází celou úspěšnou kariéru. Na podzim by si rád zahrál evropské poháry, kde se blíží k 50 startům. Rád zůstane v Hradci, do přípravy chce vlétnout uzdravený a v plné síle. „Je tady ve městě velký boom,“ vypráví v obsáhlém rozhovoru pro Sport.
Závěr ročníku kvůli svalovému zranění vynechal, během sezony ale Václav Pilař odehrál řadu povedených zápasů. V lize zvládl 24 utkání s bilancí 4+3, třeba na podzim v Plzni se proti bývalému klubu prosadil gólem. „Mám velkou chuť pokračovat,“ přiznává a vypráví o extrémně úspěšné sezoně, která Hradec vystřelila do kvalifikace evropských pohárů.
Vnímáte, jak se Hradec jako klub změnil?
„Pamatuji si, když ještě byla na stadionu atletická dráha. Pak jsem jako mladý hráč brzy nakoukl do velkého fotbalu. Poznal jsem krásné arény a věděl, že v Hradci takový stadion chybí. Teď se hodně změnilo, zázemí v klubu i pohled lidí ve městě je úplně jiný. Trošku mi to připomíná dobu, jak se začalo v Plzni a byly tam první úspěchy. Dneska chodí na Hradec lidi, mají na sobě dresy a šály. Je hezké, že ve městě začal boom, což jsme stvrdili krásným umístěním. V Hradci budou po letech evropské poháry, to je pecka.“
Kam řadíte tenhle úspěch?
„Hodně vysoko. Hradec mi dal první možnost hrát první ligu, pak byla moje cesta rychlá, šel jsem přes Plzeň do zahraničí. Prakticky všude, kde jsem během kariéry byl, jsem nastupoval v týmech s evropskými poháry. Šel jsem do Plzně, kde byla Liga mistrů, pak jsme hráli další evropské soutěže, to bylo krásné. Ve Freiburgu jsem si zahrál Evropskou ligu, v Olomouci se za mého působení také hrála kvalifikace Evropské ligy. V Liberci to bylo stejné, v Jablonci jsme si zahráli Konferenční ligu. Zahrál jsem si proti Barceloně, Interu, Bayernu, AC Milán, Manchesteru City, AS Řím, Seville, Kodani a dalším skvělým klubům. Teď v Hradci to byly skoro mé první dvě sezony bez pohárů. Zase se to podařilo, jsem nadšený za celý klub. S novým stadionem jsme na to připravení.“
Zastavují vás lidé ve městě na ulici a chtějí se bavit o fotbale?