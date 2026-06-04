Česká liga ukázala míč pro příští sezonu. Odvážný design i nová smlouva na čtyři roky
Je odvážný, neotřelý, hravý. Možná až nepřehlédnutelný. Ligová fotbalová asociace představila nový design oficiálního míče pro první a druhou ligu do sezony 2026/27. Spolupracovala na něm opět se společností Select, se kterou uzavřela nový čtyřletý kontrakt. „Ligovému fotbalu zajistí podmínky, jež jsou na evropské poměry mimořádné. A to jak z hlediska finančního plnění, tak i počtu míčů pro všechny týmy,“ uvedla asociace v tiskové zprávě.
Venku je už pátá verze ligového balonu. Základ zůstal tradičně bílý, ale barvy jsou úplně jiné. Zdálky dobře viditelné. Zatímco před rokem autoři vsadili na kombinaci odkazující na grafickou identitu Chance Ligy, tentokrát se pustili do mixu růžové, tyrkysové, tmavě modré a černých prvků.
„Jde o design, který je odvážný, neotřelý, nebojí se využít sílu moderních barev a hravých prvků. Ve finále z toho vychází kombinace, díky níž upoutá na stadionech Chance Ligy i Chance Národní Ligy okamžitě pozornost,“ uvedl ředitel obchodní a marketingový ředitel LFA Daniel Hajný.
Na míči bude i novinka – objeví se na něm unikátní logo první a druhé ligy. Balony budou připravené také ve speciální zimní verzi s dominantní oranžovou barvou a základ konstrukce tvoří jako vždy originální 32panelová technologie, která zajišťuje stabilní a přímou dráhu letu.
Ligová asociace spolupracuje se společností Select od sezony 2022/23, kdy se v nejvyšší soutěži objevil historicky první oficiální míč. Od tohoto ročníku navíc začíná platit nová čtyřletá smlouva.
„Velmi si vážíme toho, že český ligový fotbal má v rámci evropských soutěží hrajících s míči Select nadále výjimečné postavení a patří k jejich pomyslné špičce. I díky takto silné pozici budou mít LFA i kluby od příští sezony garantované podmínky, které jsou v porovnání s ostatními soutěžemi skutečně mimořádné,“ dodal Hajný.