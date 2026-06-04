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Zlín bere mladého stopera z Lyonu! Doporučil ho prý i Šulc. S kým klub už nepočítá?

Do Zlína míří stoper Prince Mbatshi Mukuba z Lyonu
Do Zlína míří stoper Prince Mbatshi Mukuba z LyonuZdroj: koláž ChatGPT
Daniel Šmiga je novou posilou Zlína
Jan Kalabiška v dresu Zlína
Tomáš Poznar v dresu Zlína
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Michal Koštuřík
Chance Liga
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Zajímavou posilu z Francie brzy představí fotbalový Zlín. Podle informací iSportu míří do klubu Chance Ligy stoper Prince Mbatshi Mukuba (20) z Olympique Lyon. Mladík z Konga, člen tamní reprezentace U-23, trénoval v minulé sezoně s áčkem a stabilně nastupoval za B-tým (42 utkání, 0 branek). Předtím byl oporou týmu U-19. Zapojit by se měl hned od startu letní přípravy, jejíž součástí je soustředění v Polsku.  

Odchovanec Lyonu, na něhož prý dal dobré reference Pavel Šulc, český reprezentant a hvězda Lyonu, se stane třetí novou tváří Červenkova souboru po útočníkovi Danielu Šmigovi (22 let, Slavia/Příbram) a slovenském obránci Adamu Gažim (23) z Trenčína.

Zlínský klub už nepočítá s Janem Kalabiškou a Jakubem Peškem. Pravděpodobný je také odchod Matěje Koubka, možná i Antonína Křapky. Klub by se nezdráhal zpeněžit záložníka Cletuse Nombila, o něhož byl na trhu zájem. „Nic konkrétního teď není,“ uvedl sportovní manažer Pavel Hoftych.

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