Zlín bere mladého stopera z Lyonu! Doporučil ho prý i Šulc. S kým klub už nepočítá?
Zajímavou posilu z Francie brzy představí fotbalový Zlín. Podle informací iSportu míří do klubu Chance Ligy stoper Prince Mbatshi Mukuba (20) z Olympique Lyon. Mladík z Konga, člen tamní reprezentace U-23, trénoval v minulé sezoně s áčkem a stabilně nastupoval za B-tým (42 utkání, 0 branek). Předtím byl oporou týmu U-19. Zapojit by se měl hned od startu letní přípravy, jejíž součástí je soustředění v Polsku.
Odchovanec Lyonu, na něhož prý dal dobré reference Pavel Šulc, český reprezentant a hvězda Lyonu, se stane třetí novou tváří Červenkova souboru po útočníkovi Danielu Šmigovi (22 let, Slavia/Příbram) a slovenském obránci Adamu Gažim (23) z Trenčína.
Zlínský klub už nepočítá s Janem Kalabiškou a Jakubem Peškem. Pravděpodobný je také odchod Matěje Koubka, možná i Antonína Křapky. Klub by se nezdráhal zpeněžit záložníka Cletuse Nombila, o něhož byl na trhu zájem. „Nic konkrétního teď není,“ uvedl sportovní manažer Pavel Hoftych.