Kdo nejvíc platil za chování fanoušků: rekordní Slavia i Bohemka, milionový Baník. Co s penězi?
Ve čtvrtek se uskutečnilo poslední sezonní setkání disciplinární komise LFA a padly tedy poslední tresty. Ostravský Baník byl pošestnácté v sezoně pokutován za chování fanoušků a celkově tak téměř atakoval hranici 1,5 milionu korun. Rekordní flastr 10 milionů korun pro Slavii za následky pražského derby zároveň znamená, že se v sezoně vybrala rekordní částka 17 milionů 530 tisíc korun. Benefitovat na tom mohou opět prvoligové a druholigové celky.
Téměř každý čtvrtek se v komuniké disciplinární komise LFA dočítáme podobné věty. „Komise zahájila disciplinární řízení s...“, „Komise potrestala pokutou ve výši....“ Po sečtení všech těchto prohřešků se dostaneme na obří číslo. Kluby první ligy v této sezoně zaplatily za chování fanoušků zhruba 17,5 milionů korun. Co se pod tím skrývá?
Z valné většiny jde o používání pyrotechniky, vhazování předmětů na hrací plochu, nevhodné pokřiky, rasismus, vstup neoprávněné osoby na hrací plochu, výtržnictví či poškození vybavení stadionu. V utkáních, kde se objeví pyrotechnika, navíc domácí kluby pykají ze selhání pořadatelské služby, která nezabránila jejímu pronesení. Pokuty za použití pyra se liší podle jeho rozsahu i podle toho, zda přeruší průběh zápasu, nebo odsunou jeho začátek.
Jak se ale rekordní částka 17 milionů rozdělila mezi kluby? Hlavním přispěvatelem je samozřejmě Slavia, která musela za derby zaplatit více než polovinu z celkové sumy – 10 milionů korun. Mistr ligy by ale za své ultras i bez derby zaplatit nejvíc – fanoušky řešila disciplinárka 24x z celkových 35 kol a celkový úhrn pokut činí 12,3 milionů korun. Slávisté překonali rekord pokuty dvakrát v sezoně, poprvé šlo o 600 tisíc za pyrotechniku, její házení a poškození stadionu při zápase v Plzni.
Za svým rivalem je v pokutách pro fanoušky Sparta s částkou 1,7 milionu. I Letenští za derby tvrdě pykali (za 600 tisíc korun), obdrželi i vyšší pokutu 180 tisíc korun za domácí derby. Celkově byla Sparta pokutována šestnáctkrát za sezonu. Na třetí místo se dle očekávání prodral Baník s částkou 1,3 milionu. U Ostravanů je zajímavé, že kromě jedné výjimky nedostali trest za nic jiného než za pyrotechniku. Na rozdíl od „S“.
Kdo zaplatil v pokutách za fanoušky v roce 2025/26 nejvíc?
Klub
Počet trestů
Celková částka
1. Slavia
24x
12 320 000 Kč
2. Sparta
15x
1 730 000 Kč
3. Baník
16x
1 330 000 Kč
4. Bohemians
4x
780 000 Kč
5. Plzeň
6x
420 000 Kč
6. Olomouc
7x
260 000 Kč
7. Hradec
4x
240 000 Kč
8. Zlín
4x
155 000 Kč
9. Pardubice
2x
90 000 Kč
10. Teplice
2x
80 000 Kč
11. Slovácko
2x
65 000 Kč
12. Jablonec
1x
40 000 Kč
13. Liberec
1x
30 000 Kč
Přes částku půl milionu korun se dostali i Bohemians, které konečná částka 780 tisíc oproti movitějším gigantům bolí o poznání víc. Se svými ultras se zvlášť po drtivé a pro klub rekordní pokutě 450 tisíc po zápase se Spartou vedení setkalo. „Skupina Green White Fanatics přijala za celý incident plnou odpovědnost, osobně se klubu omluvila a představila řešení, jak v budoucnu podobným excesům předcházet,“ vzkázali následně Bohemians.
Mezi dalšími trestanými prvoligovými kluby najdeme Plzeň, Zlín, Pardubice, Slovácko, Liberec, Jablonec či Teplice, Olomouc či Hradec. Poslední tři jmenované kluby jsou jedinými, které byly v sezoně trestány za rasistické projevy. Bez trestu zůstala trojice Dukla, Mladá Boleslav a Karviná.
Český fotbal se tak dostal na rekordní částku 17,5 milionu korun a kdybychom připočetli penále druholigistů, suma bude ještě o 865 tisíc vyšší, tedy konkrétně 18 milionů 405 tisíc.
A kam peníze poputují? Jde o zajímavý paradox, protože z nevhodného chování svých fanoušků můžou kluby nakonec opět benefitovat. Koruny směřují do rozpočtu LFA, ale určitá část se přerozděluje zpět do první a druhé ligy. A vzhledem letošní masivní částce mohou kluby očekávat rekordní dáreček v řádu milionů.
Příští rok by už měla být dle logiky suma řádově nižší. I vzhledem k tomu, že na lídra statistik si chystá posvítit sám Jaroslav Tvrdík, který prohlásil, že fanoušci si v Edenu už pyrotechniku nezapálí.