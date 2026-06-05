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Nová posila Slavie: rezervy v bránění, výhoda v centimetrech. Kolik bek Glossoa stál?

Novou posilou Slavie je obránce Neil Glossoa
Novou posilou Slavie je obránce Neil GlossoaZdroj: SK Slavia Praha
Novou posilou Slavie je obránce Neil Glossoa
Neil Glossoa v dresu Pau
Novou posilou Slavie je obránce Neil Glossoa
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Bartoloměj Černík
Chance Liga
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Ve výrazných brýlích zapózoval v Edenu. Dredatý francouzský obránce Neil Glossoa stihl nafotit a zkompletovat svůj přestup do Slavie v režimu „blesk z čistého nebe“. Oznámení o jeho čtvrtečním přestupu veřejnost překvapilo, v médiích se s předstihem o hráči neobjevila jediná zmínka. Co od něj čekat? Rychlost, centimetry a možná i delší adaptaci.

Byla to opravdu akce, která se v dnešních dnech už příliš nevídá. V době, kdy je každý přestup, ba jen zájem o hráče s předstihem popisován v médiích či na sociálních sítích, ve čtvrtek večer se slávističtí fanoušci podívali na obrazovky svých telefonů či počítačů a zeptali se: „Kdo to je?“

Slavia v tu chvíli oznámila Neila Glossou jako sou novou posilu. To si pochválil i místopředseda představenstva Martin Říha. „Drobnost, ale ten moment překvapení fans určitě baví,“ podotkl na sociální sítí X.

A opravdu, akce přestupu Glossoy byla velmi rychlá. Nejde o hráče, o kterém by Slavia diskutovala dobrý půl rok,

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