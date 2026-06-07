Plzeň blízko druhé posily. Má získat záložníka ze Srbska, nabídku vylepšila o miliony
Druhá letní posila bude zřejmě konkurencí pro silnou dvojici Lukáš Červ a Patrik Hrošovský. Fotbalová Plzeň se měla podle informací deníku Sport a webu iSport vrátit do debat o středního záložníka Stefana Pirgiče, který hraje za Železničar Pančevo.
Oba kluby se podle redakčních zdrojů zastavily při opakovaných jednáních na přestupové částce 2,5 milionu eur (v přepočtu kolem 60 milionů korun). K dotažení dalšího zahraničního transferu do Plzně se pravděpodobně zbývá domluvit už jen na smluvních podmínkách s Pirgičem. Následně bude potřeba, aby hráč podstoupil lékařskou prohlídku.
Že Viktoria usiluje o příchod 23letého středopolaře, informoval už na začátku týdne srbský server Mozzart Sport. První nabídka ve výši 1,5 milionu eur byla zamítnuta. Železničar navíc vzkázal na západ Čech, že za klíčového záložníka požaduje až dvojnásobnou sumu.
V tu chvíli se zdálo málo pravděpodobné, že Plzeňští budou v jednáních dál pokračovat. Nechtěli zkrátka naplnit z jejich pohledu až přehnané finanční podmínky. Přesto měli poslat druhý vylepšený návrh, až nakonec přistoupili na finální požadavek ze strany Srbů.
Pirgič působí v Železničaru od léta 2024, platnou smlouvu má ještě na další rok. V uplynulé sezoně naskočil do 35 zápasů napříč všemi soutěžemi, v nich zaznamenal bilanci čtyř gólů a tří asistencí. V týmu patřil mezi důležité hráče.
Plzeň tak může získat už druhou zahraniční posilu. Ambiciózní klub v čele s majitelem Michalem Strnadem oznámil už na konci května příchod útočníka Baboucarra Faala z ukrajinského klubu Karpaty Lvov, který podepsal smlouvu na čtyři roky. Viktoria navíc zůstává v jednáních s Libercem, se kterým řeší dvojici Ange N´Guessan a Toumani Diakite.