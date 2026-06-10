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Velký obrat: Skuhravý míří do Baníku! Slovácko potvrdilo jeho konec: Využil jinou příležitost

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Dvorník splnil, co měl, přesto letí. Pozadí šokující trenérské výměny v Baníku, co Skuhravý? • Zdroj: isportTV
Trenér Roman Skuhravý mezi fanoušky Slovácka
Trenér Roman Skuhravý diriguje své svěřence
Trenér Slovácka Roman Skuhravý
Trenér Roman Skuhravý ze Slovácka
Emotivní Roman Skuhravý na lavičce Slovácka
Trenér Slovácka Roman Skuhravý na Letné
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Michal Kvasnica, Michal Koštuřík
Chance Liga
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Šok na české fotbalové scéně! Ačkoliv měl kouč Roman Skuhravý (50) na stole nabídku Slovácka a podpis smlouvy měl být jen formalitou, učinil ve finále jiné rozhodnutí. Absolutně nečekané. Vybral si jiný klub v Chance Lize. Větší, slavnější. Podle informací iSportu bude trénovat ostravský Baník!

Ještě v úterý po poledni šly jasné informace, že se dohodne na roční spolupráci v Uherském Hradišti, kde úspěšně dokončil minulou sezonu a přes baráž zachránil tým v nejvyšší soutěži. „Smlouvu jsme mu nabídli, čekáme, až ji pošle zpět,“ informoval sportovní manažer Veliče Šumulikoski v rozhovoru pro iSport.

Klub na základě tipů od Skuhravého vybíral posily pro další ročník. První z nich má být stoper Marios Purzitidis z pražské Dukly. I další hráče si vybíral padesátiletý kouč, jenž převzal mužstvo v listopadu. Nová dohoda z něj měla prý udělat nejlépe placeného trenéra v historii organizace.

Jenže nakonec je všechno jinak. Ve středu dopoledne vše oficiálně potvrdil i klub. „Trenér Roman Skuhravý nebude v nadcházející sezoně pokračovat na lavičce Slovácka. Přestože klub měl zájem na dalším pokračování vzájemné spolupráce a byl připraven akceptovat podmínky, na kterých se obě strany během jednání shodly, zkušený kouč se nakonec rozhodl využít jinou profesní příležitost,“ píše se v prohlášení na webu celku z Uherského Hradiště.

Skuhravého práce totiž zaujala i v Ostravě, kde měl přitom pokračovat jako šéf lavičky Josef Dvorník.

Co s ním bude teď? Má platný dvouletý kontrakt a Skuhravý jednoznačně vezme pouze roli hlavního kouče. Do svého realizáku určitě bude chtít svého syna Davida, kondičního trenéra. Nad sebou pak bude mít nového sportovního manažera Michala Kordulu, paradoxně bývalého záložníka Slovácka.

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Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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