Brabec se omlouvá za sezonu Baníku: Ryba smrdí od hlavy. Bělák rezignoval, co Mikloško?
V Baníku hlásí před startem letní přípravy jednu velkou a důležitou změnu. Post výkonného ředitele FCB opouští Michal Bělák, který se rozhodl rezignovat. „Pro mě osobně to je ztráta, ale chápu jeho pohnutky. Nechce být v dennodenní exekutivě. Domluvili jsme se, že zůstane na pozici člena představenstva zodpovědného za ekonomiku, finance a hospodaření,“ uvedl majitel Václav Brabec v sedmiminutovém vyjádření pro aplikaci Chachar Pass.
Michal Bělák končí v čele ostravského klubu po osmi letech. „Chtěl bych mu poděkovat za to, co jsme v jeho přítomnosti za posledních sedm, osm let v Baníku dokázali. Tím nemyslím jen třetí a čtvrté místo v předešlých sezonách, ale i akademii, infrastrukturu, provoz a stabilizaci Baníku,“ vyjmenovával Václav Brabec.
Pokračuje naopak sportovní ředitel Luděk Mikloško, jemuž bude k ruce Michal Kordula, který dorazil začátkem května. „Doufám, že sportovní oddělení v čele s Luďkem a Michalem Kordulou se poučí z chyb a přijme nějaká opatření. To, že jsme vyhráli dva zápasy s Táborskem, jednou se Zlínem a na Dukle, neznamená, že je všechno v pořádku. Doufám, že sportovní úsek připravuje takové kroky, aby se poslední sezona už neopakovala,“ navázal Brabec.
Právě za uplynulý ročník, v němž se Slezané zachránili na poslední možnou chvíli, se majitel fanouškům omluvil. „Pro mě osobně to byla nejhorší sezona, co jsem v Baníku a také jedno z nejhorších období v životě. Ve druhé polovině sezony jsem se cítil opravdu velmi špatně. Samozřejmě jsem si vědom toho, že jsme udělali spoustu manažerských chyb,“ nezastíral podnikatel.
„Ryba smrdí od hlavy, takže se to týká převážně mě. Strašně mě mrzelo a mrzí, co se stalo. Všechno zlé je ale pro něco dobré, a když jsme tuto klinickou smrt přežili, doufám, že už bude jenom lépe a lépe. Chci se omluvit všem fanouškům, kteří při nás stáli do posledního zápasu,“ hlásil Brabec.
Ataky na mladé hráče
Dále mluvil o cílech do nadcházejících let. „Klub má pořád pohárové ambice, na tom jedna nepodařená sezona nic nemění. Doufám, že opatření, která tady zavádíme, padnou na úrodnou půdu a napříč celým klubem se nám bude dařit,“ přál si Brabec.
„Zároveň bude strašně důležité, aby fungovala spolupráce trenéra A-týmu s trenérem béčka. To taky byla věc, která nám tady dlouhodobě nefungovala. Nepolevím z myšlenky, za kterou jdu a která se mi celkem daří, abychom začleňovali víc a víc odchovanců. Proto máme B-tým ve druhé lize, a proto za něj vynakládáme nemalé prostředky. Tohle je budoucnost Baníku,“ připomněl Brabec.
„Co se týče A-týmu, s příchodem miliardářů je v posledním roce nebo dvou samozřejmě těžší a těžší bojovat. Dneska tady jsou ataky na naše mladé hráče. Kluby jim nabízejí podmínky, které v Baníku nikdy mít nebudou. Klukům to motá hlavy,“ pokračoval ostravský boss.
Těší ho přínos talentovaných Šimona Drozda, Lukáše Dvořáčka či Tadeáše Frýdla a také příchody Martina Jedličky nebo Ondřeje Kričfalušiho. „Já osobně vidím i v Sinjavském velký potenciál. Podařilo se nám také začleňování hráčů, ať už je to Bewene nebo Škrkoň. V béčku dřímá velký potenciál – v Dvořáčkovi, Frýdlovi, Drozdovi a dalších, ať se nikoho nedotknu. Myslím si, že Baník je opravdu stabilizovaný klub. Budeme doufat, že A-tým, což je výkladní skříň, bude v příští sezoně hrát opět nahoře,“ zmínil šéf.
„Myslím si, že je i spousta věcí, která se nám v minulé sezoně podařila. Rozjeli jsme další tréninkový areál, který by měl být během léta dokončený v Radvanicích, a neustále pracujeme a pomáháme s Novými Bazaly. Tam já osobně vidím cíl. Chci, aby tam Baník hrál, ideálně pohár. Chtěl bych husí kůži na tom stadionu zažít. Doufám, že se to podaří,“ doplnil Brabec.