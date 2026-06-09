Sochůrek může být jednou jako Nedvěd, řekl Kuka na konferenci Fenomén fotbal
Sedm témat, dvanáct hostů a s nimi hutný mix informací o fotbalu jen pár hodin před startem mistrovství světa. Taková byla konference Fenomén fotbal, kterou uspořádaly deník Sport a web iSport. Během jednoho dopoledne nabídla pohled na největší hru ze strany byznysu, dat, emocí, technologií, řešila match-fixing a přinesla i prognózy legend před blížícím se MS. Hlavním partnerem akce se stala sázková společnost Fortuna, spolu s ní konferenci podpořily Volkswagen Financial Services, společnost Aston - služby v ekologii a BTL - výrobce zdravotnické techniky.
Kompletní videa z konference najdete na webu iSport v nejbližších dnech. Už nyní vám však představujeme první ochutnávku. O čem byla tedy také řeč?
Jakub Kadrnožka, datový analytik Opty, vysvětloval, jak je jeho obor důležitý pro současný fotbal. „Než aby dělal data v klubu jen jeden člověk, to je možná lepší je nedělat vůbec. Skautsko-analytické oddělení ve středních a větších klubech by mělo dosahovat klidně až počtu dvanácti lidí. Je to takový fotbalový tým sám o sobě,“ myslí si.
Jan Hradil alias The Johny, fotbalový influencer, nabádal kluby k novým cestám, jak nabízet obsah fanouškům. „Mladá generace uvítá víc uvolněného obsahu, který není tolik svázaný diplomacií. Je potřeba se fanouškům víc přiblížit a ukázat jim, že hráči jsou taky jenom lidi. Fungují emoce, výzvy i trochu soukromí. Určitě je potřeba sledovat zahraniční trendy. Pokud fungují jinde, budou fungovat i v Česku,“ říká muž, jehož amatérský fotbalový tým je pátým nejsledovanějším fotbalovým subjektem v Česku. Hned po Spartě, Slavii, Plzni a Baníku.
Tomáš Vejr a Tomáš Polinský, manažeři Fortuny, zmínili sílu světového šampionátu. „V českém sportovním prostředí není silnější spojení, než fotbalová reprezentace na mistrovství světa. Jsme hrdí, že jsme s Fortunou součástí toho příběhu,“ pověděl Vejr. „Na zápasy českého týmu sázejí fanoušci hodně srdcem. Nikoho by asi nebavilo vstávat v noci a dívat se na zápas, u kterého bych chtěl, aby se prohrál,“ přidal Polinský. A koho pánové tipují na budoucího mistra světa? V jejich prognózách zaznělo hodně vysoko jméno: Argentina!
Hráčský manažer Pavel Kuka má ve své stáji možná generační talent Huga Sochůrka, Roman Polom zase objevil Jiřího Maxima Panoše a nyní vyučuje fotbalisty finanční gramotnosti. Ke komu připodobňují oba mladé hráče? „Hugo je skromný, pokorný, obrovský příslib do budoucna. Jednou může mít podobnou kariéru jako Pavel Nedvěd,“ řekl Kuka o mladém sparťanovi, který byl nominován na MS. „Jirka je jiný typ. Když tady zaznělo u Huga jméno Nedvěd, Jirka je zase typ jako Rosický. Není tolik fyzický, ale technicky skvěle vybavený.“
Různý přístup k fanouškovským platformám
Kamil Veselý, marketingový ředitel Sparty, mluvil v debatě se svými dvěma kolegy o tom, proč se letenský klub rozhodl už před dvěma lety spustit fanouškovskou platformu Sparta Unlimited. A proč také klub zhruba 15 % obsahu, který vytváří, umístil za paywall. „Obsah, který děláme, nám jednak pomáhá tvořit identitu klubu. Ale také pro nás má být do budoucna zdrojem příjmů.“ A v této oblasti je Sparta v lize nejdál. „V současnosti máme už asi 22 tisíc abonentů a myslíme si, že potenciál je ještě daleko vyšší,“ vysvětloval s tím, že pro klub je i přes budování vlastního obsahu nadále důležitá kooperace s tradičními médii. „Můj pohled je, že silný fotbal rovná se silné kluby i silná média, která o něm referují. K tomu bychom měli podle mě směřovat,“ dodal.
Jeho kolega z Baníku, Matěj Šturala, pak prozradil, že přístup ostravského klubu je v tomto ohledu jiný. „Jdeme na to docela jinak než Sparta. Platforma Chachar Pass je především prostor pro budování komunity a příslušnosti k Baníku. Články či videa jsou jen část toho, co fanouškům touto cestou nabízíme. Prostřednictvím Chachar Passu ale například chceme fandy přitáhnout i k projektu nových Bazalů. Chceme, aby se do určité míry podíleli na tom, jaký bude náš nový stadion,“ prozradil mimo jiné. A jak z pohledu marketingového ředitele sledoval letošní divokou sezonu? „Byla to jízda na horské dráze. Ale je důležité, že se šťastným koncem. Svým způsobem to byl určitě větší příběh, než kdybychom skončili v poklidu desátí,“ dodal s úsměvem.
Tím třetím v debatě marketingových ředitelů klubů byl Štěpán Hanuš ze Slovanu Liberec. „Náš program Slovan+ nebudujeme primárně kvůli příjmům,“ pronesl s tím, že Liberec na druhou stranu chce využívat toho, že ke svým hráčům má exkluzivní přístup. Třeba i oproti médiím. A jak se na strategii klubu podílí Ondřej Kania, v současnosti možná nejvýraznější ligový majitel? „Zásadně. Když do klubu přišel, měli jsme asi čtyři hustě popsané papíry s návrhem nové komunikační strategie. Nakonec jsme ji po debatách s ním kompletně změnili. Chrlil nápad za nápadem, chvílemi to byla jeho show. Ondřej je důležitou součástí příběhu klubu, byť není jedinou osobností, na které nyní komunikaci stavíme,“ doplnil Hanuš.
Kamil Javůrek, integrity officer fotbalové asociace, vyprávěl, jak se mu svěřují obvinění v kauze match-fixingu. „Už se jich neptám na jednotlivosti, zajímá mě, jak fungoval systém. Abych například pochopil, jak se dostali ke kontaktům z Balkánu,“ pronesl. V další části hovořil i o tom, jak zásadní roli hrají v aktuální sázkařské aféře rodinné poměry obviněných. „Jsou často zásadní. A zajímavým fenoménem je i to, že fotbalisté jsou obecně hraví lidé. Dřív fotbalisti mastili karty, dnes se někteří z nich nechají snadno zlákat třeba i k tomu sázení,“ dodal.
Legendy Jozef Chovanec a Jaromír Blažek vzpomínali na své účasti na mistrovství světa. „Tomáš Skuhravý v roce 1990? Byl jako meteor, kometa. Byl jsem mu v téhle fázi kariéry mentorem a vím, jaký byl o něj tenkrát zájem v Itálii,“ vzpomíná Chovanec. „Proč to v roce 2006 v Německu nevyšlo? Když se na to podívám zpětně, řekl bych, že po úvodním vítězství nad USA ve skupině jsme možná byli až moc v pohodě…“ zamýšlí se Blažek. A oba hodnotí šance českého týmu na mistrovství světa v Americe.
Videa a články z jednotlivých panelů konference najdete už brzy na webu iSport.