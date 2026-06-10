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Výrazná posila pro Baník!? Nejlepší hráč Dukly prý posílí střed zálohy. Chce ho i Skuhravý

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Dvorník splnil, co měl, přesto letí. Pozadí šokující trenérské výměny v Baníku, co Skuhravý? • Zdroj: isportTV
Marcel Čermák v dresu pražské Dukly
Marcel Čermák v dresu pražské Dukly
Marcel Čermák v dresu pražské Dukly
Marcel Čermák v dresu pražské Dukly
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Michal Koštuřík
Chance Liga
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Trenérské turbulence v Baníku, kdy Josefa Dvorníka co nevidět nahradí Roman Skuhravý ze Slovácka, by neměly mít dopad na jeden nachystaný přestup. Podle informací iSportu nejspíš posílí tým výrazná tvář minulé sezony Chance Ligy. Jde o středního záložníka Marcela Čermáka (27), nejlepšího hráče pražské Dukly. Bylo jasné, že po sestupu do druhé ligy na Julisce nezůstane a už delší dobu se řeší jeho angažmá v Baníku. Oficiálně to ještě domluvené není, nicméně také nový kouč Skuhravý má o Čermáka eminentní zájem.

Sedmadvacetiletý záložník má za sebou individuálně povedený ročník, v němž nastoupil do 34 utkání, zapsal 4 góly a 6 asistencí. Postupně se stal lídrem týmu, sázeli na něj David Holoubek i jeho nástupce Pavel Šustr. V nejvyšší soutěži má za sebou čtyři ročníky a 115 startů (13+8), do loňska působil v Českých Budějovicích.

Letní přípravu už by měl rodák z Prahy, jenž začínal s fotbalem v Libuši, rozjet v Ostravě pod vedením Romana Skuhravého. Půjde o jeho první štaci na území Moravy a Slezska. V Dukle měl smlouvu ještě na rok.

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Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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