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Zákulisí trenérské „kauzy“ v Baníku: Co za tím je? A kdo může zamířit do Slovácka?

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Dvorník splnil, co měl, přesto letí. Pozadí šokující trenérské výměny v Baníku, co Skuhravý? • Zdroj: isportTV
Trenér ostravského Baníku Josef Dvorník
Josef Dvorník
Kouč Baníku Josef Dvorník
Josef Dvorník s Michalem Frydrychem
Josef Dvorník je novým trenérem Baníku
Trenér Slovácka Roman Skuhravý během barážové odvety proti Artisu Brno
Trenér Roman Skuhravý
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Michal Koštuřík
Chance Liga
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Zpráva, kterou přinesl v úterý večer web iSport, vzbudila v českém fotbale poprask. Přímo výbuch. Nástup trenéra Romana Skuhravého do Baníku na místo, které mělo patřit Josefu Dvorníkovi, spousta lidí nechápe. Fanoušci obou klubů se bouří, spílají vedení a řeší, co za tím je a proč se to vůbec stalo. Ostravský celek ve středu odpoledne Skuhravého příchod potvrdil.

Zatímco Skuhravého konec v Uherském Hradišti překvapil, neboť vedení mu údajně splnilo všechny podmínky ohledně délky, výše smlouvy a oslovovalo hráče, které si do mužstva přál, Dvorníkova rozlučka s Baníkem přímo šokuje.

Osmačtyřicetiletý kouč po povýšení z béčka a záchraně týmu přes baráž v Chance Lize automaticky počítal s tím, že ve funkci zůstane. Taky na to měl dvouletý „glejt“. Veškeré problémy, které klubem rezonovaly už v nedávné minulosti, nicméně nezmizely. Naopak se brzy vrátily.

Informace webu iSport hovoří o tom, že Dvorníkovy finanční požadavky byly ustřelené už v době, kdy se řešil nástupce Pavla Hapala.

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