Zákulisí trenérské „kauzy“ v Baníku: Co za tím je? A kdo může zamířit do Slovácka?
Zpráva, kterou přinesl v úterý večer web iSport, vzbudila v českém fotbale poprask. Přímo výbuch. Nástup trenéra Romana Skuhravého do Baníku na místo, které mělo patřit Josefu Dvorníkovi, spousta lidí nechápe. Fanoušci obou klubů se bouří, spílají vedení a řeší, co za tím je a proč se to vůbec stalo. Ostravský celek ve středu odpoledne Skuhravého příchod potvrdil.
Zatímco Skuhravého konec v Uherském Hradišti překvapil, neboť vedení mu údajně splnilo všechny podmínky ohledně délky, výše smlouvy a oslovovalo hráče, které si do mužstva přál, Dvorníkova rozlučka s Baníkem přímo šokuje.
Osmačtyřicetiletý kouč po povýšení z béčka a záchraně týmu přes baráž v Chance Lize automaticky počítal s tím, že ve funkci zůstane. Taky na to měl dvouletý „glejt“. Veškeré problémy, které klubem rezonovaly už v nedávné minulosti, nicméně nezmizely. Naopak se brzy vrátily.