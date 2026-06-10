Přesun Zadražila do Slavie se protahuje. Hradec žádá hráčskou kompenzaci. Koho chce?
Rozhodně to má být jeden z nejvýraznějších přestupů v české lize. Navázány jsou však i další přesuny, proto se stěhování gólmana Adama Zadražila z Hradce Králové do Slavie protahuje. Vedení Votroků větří dobrý obchod, vedle finanční kompenzace žádá také hráčskou. Navíc má možnost získat adekvátní náhradu, ve hře jsou dvě velmi zavedená jména. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun>>>
Ani ven, ani dovnitř. V Malšovické aréně je po turbulentním jaru a neskutečnému výskoku na čtvrtou ligovou figuru nečekaný klid.
Přitom ještě před začátkem ligy, konkrétně 23. června, Votroci vstoupí do evropských pohárů. Zda půjde o Evropskou, nebo Konferenční ligu, bude jasné, až ve chvíli, kdy UEFA rozhodne, zda vpustí do kontinentálních soutěží Karvinou, vítěze domácího MOL Cupu s cejchem klubu vyšetřovaného za korupci.
Nestává se to, proto by se Hradečtí měli chystat od předposledního červnového víkendu na pokus o průnik do Evropské ligy.
Navíc budou mít i další tuzemské cíle. „Dělám všechno pro to a věřím tomu, že každý z nás udělá všechno, aby se tohle stalo standardem Hradce. Aby to nebyl jeden výkřik, jedna sezóna, aby to nebyla Evropa jednoho dvojzápasu, abychom tam zanechali stopu,“ vykládal lídr Tomáš Petrášek v rozhovoru pro Ligu naruby, který byl věnovaný zejména korejskému fotbalu. „Chceme, aby fanoušci v Malšovické aréně viděli nějaké zajímavé jméno. A uvědomujeme si, že abychom se na něj mohli těšit, tak budeme muset pár zápasů vyhrát,“ netajil ambice.
Ale… K tomu je třeba mužstvo oživit, vždyť na konci jara dohrávalo doslova rozsekané. Hráči scházeli, kapitán Vladimír Darida i šikula Adam Vlkanova nastupovali s bolestmi, pod léky. Kádr nebyl dostatečně široký.
Trenér David Horejš vytipoval devět možných posil. Zatím se však do prvního týmu posunul „jen“ Abdullahi Umar, který vystřílel devatenáctce titul a při prvním startu na Spartě zaujal vyspělým předvedením.