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Baník oficiálně představil Skuhravého. Mikloško o konci Dvorníka: Otřásl moji důvěrou

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Dvorník splnil, co měl, přesto letí. Pozadí šokující trenérské výměny v Baníku, co Skuhravý? • Zdroj: isportTV
Trenér Roman Skuhravý mezi fanoušky Slovácka
Trenér Slovácka Roman Skuhravý během barážové odvety proti Artisu Brno
Trenér Roman Skuhravý diriguje své svěřence
Trenér Slovácka Roman Skuhravý
Emotivní Roman Skuhravý na lavičce Slovácka
Sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško
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Daniel Fekets
Chance Liga
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Šokující trenérská rošáda u fotbalistů Baníku se stala skutečností. Jak web iSport.cz už v úterý večer informoval, Josefa Dvorníka střídá na postu hlavního kouče Roman Skuhravý. Luděk Mikloško, šéf sportovního úseku FCB, pro klubový web popsal, proč se s osmačtyřicetiletým trenérem rozloučil. „Moji důvěrou ale téměř nevratně otřásl v momentu, kdy během jara v rozehrané sezoně podal výpověď. V tu chvíli to byl pro mě výraz neloajality vůči klubu,“ vracel se k událostem z března. 

Z třetího místa se propadli téměř na chvost. Hrozící pád do druhé nejvyšší soutěže Baník odvrátil až v posledních dvou kolech nadstavby a poté také v baráži. Ostravský klub v průběhu nepovedené sezony vystřídal hned čtyři hlavní kouče - Pavla Hapala, Tomáše Galáska, Ondřeje Smetanu a Josefa Dvorníka. 

Bývalý trenér ostravské rezervy svou misi zvládl. Po skončení ročníku však dostal nečekaný, možná až šokující padák. Ligového šampiona z roku 2004 oficiálně střídá Roman Skuhravý, donedávna patřící Slovácku. 

„Já osobně ho vnímám dlouhodobě jako trenéra s velmi výrazným rukopisem. I na Slovácku dokázal s mužstvem ve skromných podmínkách předvádět výborný fotbal. Má opravdu velké zkušenosti a erudici, vím, jak komunikuje v rámci klubu. My jsme ho měli v hledáčku už vloni na podzim, ale tehdy se to z určitých důvodů nepovedlo realizovat. Jsem přesvědčen o tom, že to je pro Baník správná cesta,“ líčil Luděk Mikloško pro klubový web. 

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Bumprdlik Veliky

Tak komunikacne to Banik opet nezvladl. Fanousci si zaslouzi lepsi vysvetleni nez to, ze to bylo obtizne. ☝️ Skuhraveho naprosto chapu, Slovacko strasne dlouho otalelo a Banik je vyrazne lepsi adresa. Pro Skuhraveho je to zivotni sance.
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Pak už ale mluvil o Dvorníkově konci. „Pár kol před koncem sezony jsme se dostali do svízelné situace. Byli jsme poslední a viděli jsme, že mužstvo je mrtvé, pod těžkou dekou. Bylo nám jasné, že se musíme pokusit dát mu nějaký závěrečný impuls, protože hrozba sestupu najednou opravdu byla reálná. A poslední varianta, která připadala v úvahu, aniž bychom šli do úplného hazardu s trenérem zvenčí, byl Pepa, kterého jsme měli v béčku hned k dispozici, který znal prostředí i hráče,“ uvedla brankářská legenda. 

„Měli jsme před sebou krátkodobý cíl – záchranu. To se povedlo splnit, on ten impuls doručil. Ale když jsem si pak přes to všechno poskládal vedle sebe všechna plus a minus, opravdu jsem nabyl přesvědčení, že ten krok je nevyhnutelný. A současně opět dodávám, že jsme Pepovi vděční, že tu svoji misi zvládl. V klubu odvedl za celou dobu velice dobrou práci,“ navázal šéf sportovního úseku. 

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Naštvala jej především Dvorníkova výpověď z března. Ambiciózní kouč se toužil posunout za lepším. Nechtěl už stagnovat v béčku a zároveň přihlížet, jak se vedení Baníku dívá opakovaně jinam. Změnilo se to až před nadstavbou, kdy už opravdu teklo do bot. S Dvorníkem si tehdy urychleně plácl majitel Václav Brabec

„Moji důvěrou ale téměř nevratně otřásl v momentu, kdy během jara v rozehrané sezoně podal výpověď. V tu chvíli to byl pro mě výraz neloajality vůči klubu. Rozdílných názorů bylo na obou stranách více, ale navzájem jsme se dohodli, že ani jedna strana to nebude více komentovat. Jsou to interní věci, které by měly zůstat uvnitř klubu,“ poodkryl Mikloško. 

Ostravský šéf dále mluvil o změnách v kádru, přestože v otázce příchodů zatím konkrétní nebyl. „Jsme v různých fázích jednání s několika hráči. S trenérem Skuhravým jsme už seděli nad složením mužstva. Pokud jde o odchody, skončil zatím Patrick Kpozo, končí Eldar Šehić a s největší pravděpodobností i Ondřej Kričfaluši, který má ve smlouvě výstupní klauzuli. A jeden zahraniční klub se ji chystá aktivovat tím, že vyplatí příslušný obnos financí. Tak je smlouva postavena,“ dodal Mikloško.

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