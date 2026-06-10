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Jablonec mění indentitu, představil nové logo. Majitel Střeštík: Nastal čas se posunout

Jablonec po dlouhé době změnil logo
Jablonec po dlouhé době změnil logoZdroj: koláž iSport.cz
Jakub Střeštík, majitel Jablonce, během finále MOL Cupu
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Fanoušci Jablonce během finále
Fanoušci Jablonce během finále
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iSport.cz, peš
Chance Liga
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Fotbalový Jablonec představil novou vizuální identitu včetně změny loga. Ta se netýká pouze grafické podoby značky, ale také komunikace, strategického směřování a vztahu s fanoušky i celým regionem. Nový znak tak není jen změnou loga, ale symbolem nové etapy v historii severočeského klubu.

Ústředním motivem nové identity se stala jabloň, logo zároveň odkazuje na vůbec to první v klubové historii. 

Podle klubového vedení symbol stromu propojuje minulost s budoucností. Zatímco hluboké kořeny představují tradici, stabilitu a identitu klubu, rozvětvená koruna vyjadřuje růst, rozvoj a ambice do dalších let. Nový znak má reprezentovat čtyři klíčové hodnoty: stabilitu, kontinuitu, komunitu a růst.

Podle předsedy představenstva Jakuba Střeštíka je představení nové identity důležitým milníkem v dalším rozvoji klubu.

„Projekt jsme připravovali dlouhodobě a pečlivě jsme zvažovali všechny možné varianty. Došli jsme ke shodě, že je značku FK Jablonec třeba posunout na novou modernější a profesionálnější úroveň, která bude splňovat požadavky aktuální doby. Po oslavách 80 let klubu a příchodu nových vlastníků nastává čas posunout se k evropským standardům. Příznivce ovšem mohu ujistit, že i nadále bude FK Jablonec takový, jak ho měli rádi — rodinný, ale tradičně ambiciózní klub," sdělil majitel klubu Jakub Střeštík.

Na vzniku nové vizuální identity spolupracoval tým vedený kreativní ředitelkou projektu Lucií Krulichovou ze společnosti Flygen. 

„Motiv jabloně jsme vnímali jako přirozený odkaz na město Jablonec, jeho historii i budoucnost. Důležité pro nás bylo vytvořit identitu, která působí moderně, ale zároveň respektuje kořeny klubu,“ vysvětlila Krulichová.

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