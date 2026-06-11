Nový rekord! Slavia s Libercem dotáhly MEGADEAL, Kováč potvrdil odchody opor
Mezi Slavií a Libercem došlo ve středu večer k historicky největšímu obchodu na úrovní české ligy. Podle informací deníku Sport a webu iSport se k mistrovi stěhují dva fotbalisté – Ange N'Guessan a Toumani Diakité. Jde o vysněné posily trenéra Jindřicha Trpišovského. Oba měli v aktuálním přestupovém období absolutní prioritu. Opačným směrem na sever Čech by mohli zamířit Alexandr Bužek a Vasil Kušej, ale to se ještě bude řešit. Finanční stránka věci? Rekordní milník padl!
Na cestu za mistrovským hattrickem a poutí Ligou mistrů je Slavia po hektické středě vyzbrojená maximálně. Během léta přivedla do týmu už tři posily. Hodně stála o Danijela Šturma z Olomouce, do přestupu investovala čtyři miliony eur v základní sazbě. Se závěrem sezony podepsala dva talentované hráče Karviné – Emmanuela Ayaosiho a Pavla Kačora.
Nyní se jí povedlo další skvělé zkvalitnění. Ze Slovanu přívádí N'Guessana a Diakitého. Dva muže, které měla Slavia na seznamu posil extrémně vysoko a Jindřich Trpišovský o ně velmi stál. V jednom přestupovém období tak vedení mistra dvakrát přebilo plzeňskou Viktorii. I ona totiž toužila po Kačorovi a N'Guessanovi.
Celá věc se dotáhla ve středu, kdy liberecký majitel Ondřej Kania přiletěl na otočku do Prahy záležitost dojednat. A spolu s generálním ředitelem Slovanu Janem Nezmarem se jim to opravdu povedlo.
Celková hodnota dealu by podle informací webu iSport měla dosahovat úrovně, kterou Kania od začátku požadoval, čili přes deset milionů eur, dokonce spíš až kolem dvanácti!
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Odchod opor potvrdil ve čtvrtek dopoledne liberecký trenér Radoslav Kováč. „Je to velmi blízko, to musím potvrdit. Podpisy ještě nejsou potvrzené, takže bych to nechtěl úplně moc komentovat. Ale ta šance, že se tihle dva kluci objeví ve Slavii, je velká,“ odpověděl pro Radiožurnál Sport na přímý dotaz, zda se schyluje k přestupu.
Řeší se ještě hráčská kompenzace, nejvíce se skloňují dvě jména: Alexandr Bužek a Vasil Kušej, nicméně tyhle přesuny ještě dojednány nejsou. Představou Liberce je, že by Bužek v základní sestavě nahradil Diakiteho a Kušej, o kterého je však zájem i jinde v Česku a zahraničí, by posílil ofenzivní sílu. Nicméně Slovan chce přivést ještě jednoho produktivního křídelníka ze zahraničí.
Redakční zdroje se shodují na tom, že Kaniovy návštěvy ve Frankfurtu, které absolvoval v minulých dnech, souvisely rovněž se zájmem Eintrachtu o N'Guessana, nicméně nakonec přestupuje spolu s africkým kamarádem do Edenu. N'Guessan před rokem přišel k Nise za 27 milionů korun, Diakité za čtyři miliony korun. Jejich zhodnocení v tak krátké době je neuvěřitelné.
Frankie Sturm