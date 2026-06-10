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Nový rekord! Slavia s Libercem dotáhly MEGADEAL, opory Slovanu přestoupí za stovky milionů

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Trpišovský mluvil o Chorém a Douděrovi. Bojím se, že je z toho Jindra smutnej, odhadl Švancara • Zdroj: Oneplay Sport
Jan Matoušek z Bohemians stíhá unikajícího Ange N’Guessana z Liberce
Ange N’Guessan brání Jana Kuchtu
Ange N’Guessan chytá prchajícího Salima Faga Lawala
Novou posilou Slavie je obránce Neil Glossoa
Novou posilou Slavie je obránce Neil Glossoa
Novou posilou Slavie je obránce Neil Glossoa
Nazar Domčak je brankářskou posilou Slavie
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Radek Špryňar, Michal Kvasnica
Chance Liga
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Mezi Slavií a Libercem došlo ve středu večer k historicky největšímu obchodu na úrovní české ligy. Podle informací deníku Sport a webu iSport se k mistrovi stěhují dva fotbalisté – Ange N'Guessan a Toumani Diakité. Jde o vysněné posily trenéra Jindřicha Trpišovského. Oba měli v aktuálním přestupovém období absolutní prioritu. Opačným směrem na sever Čech by mohli zamířit Alexandr Bužek a Vasil Kušej, ale to se ještě bude řešit. Finanční stránka věci? Rekordní milník padl!

Na cestu za mistrovským hattrickem a poutí Ligou mistrů je Slavia po hektické středě vyzbrojená maximálně. Během léta přivedla do týmu už tři posily. Hodně stála o Danijela Šturma z Olomouce, do přestupu investovala čtyři miliony eur v základní sazbě. Se závěrem sezony podepsala dva talentované hráče Karviné – Emmanuela Ayaosiho a Pavla Kačora.

Nyní se jí povedlo další skvělé zkvalitnění. Ze Slovanu přívádí N'Guessana a Diakitého. Dva muže, které měla Slavia na seznamu posil extrémně vysoko a Jindřich Trpišovský o ně velmi stál. V jednom přestupovém období tak vedení mistra dvakrát přebilo plzeňskou Viktorii. I ona totiž toužila po Kačorovi a N'Guessanovi.

Celá věc se dotáhla ve středu, kdy liberecký majitel Ondřej Kania přiletěl na otočku do Prahy záležitost dojednat. A spolu s generálním ředitelem Slovanu Janem Nezmarem se jim to opravdu povedlo.

Celková hodnota dealu by podle informací webu iSport měla dosahovat úrovně, kterou Kania od začátku požadoval, čili přes deset milionů eur, dokonce spíš až kolem dvanácti!

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Frankie Sturm

Kania s Nezmarem to dělají pěkně postupně. Prodejem tří hráčů si vydělají stejně jako kdyby hráli Konferenční ligu. Ale se klidně vsadím, že chtěli prodávat spíš na Západ (a získat tam lepší jméno) a Slavia byla až druhá volba, když tam nikoho, kdo by jim ty prachy dal, nenašli. 🤔🤗
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Řeší se ještě hráčská kompenzace, nejvíce se skloňují dvě jména: Alexandr Bužek a Vasil Kušej, nicméně tyhle přesuny ještě dojednány nejsou. Představou Liberce je, že by Bužek v základní sestavě nahradil Diakiteho a Kušej, o kterého je však zájem i jinde v Česku a zahraničí, by posílil ofenzivní sílu. Nicméně Slovan chce přivést ještě jednoho produktivního křídelníka ze zahraničí.

Redakční zdroje se shodují na tom, že Kaniovy návštěvy ve Frankfurtu, které absolvoval v minulých dnech, souvisely rovněž se zájmem Eintrachtu o N'Guessana, nicméně nakonec přestupuje spolu s africkým kamarádem do Edenu. N'Guessan před rokem přišel k Nise za 27 milionů korun, Diakité za čtyři miliony korun. Jejich zhodnocení v tak krátké době je neuvěřitelné.

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